Rafael Leão'nun Milan'dan ayrılması bekleniyor

Portekizli forvet Rafael Leão'nun kariyerine Milan dışında devam etmesi neredeyse kesinleşti. Futbolcu, yaz transfer döneminde yeni bir deneyim yaşamak istediğini açıkça ifade etmişti ve tarafların yollarını 2026-27 sezonu başlamadan ayırması bekleniyor. Bu transfer, oyuncuyla birkaç önemli kulübün ilgilenmesi nedeniyle Avrupa futbolunun en sansasyonel transferlerinden biri olabilir. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

GOAL.com'un haberine göre futbolcunun temsilcileri ile kulüp yönetimi kısa süre içinde bir araya gelerek nihai kararı verecek. Milan, 10 numaralı lideri için başlangıçta 60 milyon avro talep etse de bu bedeli şu anda 45 milyon avroya indirdi. Kulüp transferi doğrudan satış ya da satın alma zorunluluğu içeren kiralık formülüyle gerçekleştirmeyi planlıyor.

Türkiye ve İngiltere kulüplerinin ilgisi

Türkiye'nin Galatasaray kulübü, Leão için yarışta ciddi şekilde ilerlemeye devam ediyor. İstanbul ekibi, futbolcuya yıllık 10-12 milyon avro net maaş ve beş yıllık sözleşme teklif etmeye hazır. Ancak Türk kulübünün mevcut 35 milyon avroluk teklifi Milan'ın talebinin altında kalıyor. Buna rağmen Galatasaray yönetimi, görüşmeleri gelecek haftanın başına kadar tamamlamayı planlıyor.

Buna rağmen futbolcunun en büyük önceliği İngiltere Premier Lig'i olmaya devam ediyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalya'da Roma da Leão ile temasa geçti ancak yüksek transfer bedeli ve futbolcunun Serie A'daki başka bir takıma gitmek istememesi nedeniyle bu seçenek reddedildi.

Chelsea ve Suudi Arabistan seçenekleri

Leão, milli takımdan takım arkadaşı Pedro Neto'nun yerini almak üzere Chelsea'ye transfer olma ihtimalini değerlendiriyor. Menajerler şu anda futbolcunun İngiliz kulübüne transferi üzerinde çalışıyor. Hatırlanacağı üzere Pedro Neto ile Manchester City ve Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulüpleri de ilgileniyor.

Premier Lig seçeneklerinin gerçekleşmemesi halinde Suudi Arabistan kulüpleri de ciddi adaylar arasında yer alıyor. Bu seçenek şu anda ikinci planda olsa da mali açıdan oldukça cazip görülüyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Rafael Leão'nun yeni adresinin hangi takım olacağı tamamen netleşecek.