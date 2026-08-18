Virgil van Dijk, Liverpool'un yeni savunmacıları hakkında görüşlerini paylaştı

·8·Spor
Virgil van Dijk, Liverpool'un yeni savunmacıları hakkında görüşlerini paylaştı

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, yaz transfer döneminde kadroya katılan Jérémy Jacquet ve Ronald Araújo'nun Como karşısındaki hazırlık maçındaki ilk performanslarını övdü. Kırmızılar, bu karşılaşmayı 2-0 kazanarak sezon öncesi hazırlık dönemindeki başarısızlıkların ardından toparlandı. Goal.com haberini veriyor.

ESPN'in aktardığı bilgilere göre yeni futbolcuların her biri karşılaşmanın bir devresinde forma giydi. Şubat ayında omuz çıkığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Jacquet, Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçta takımının ikinci golünü atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yeni savunmacılar ve ilk maçları

Sezon sonuna kadar kiralık olarak Barcelona'dan İngiliz kulübüne transfer olan Ronald Araújo ise devre arasında Fransız savunmacının yerine oyuna girdi. Bu olumlu performanslar, teknik direktör Andoni Iraola'ya yeni İngiltere Premier Lig sezonu öncesinde savunma hattını güçlendirmek için önemli bir fırsat sundu.

Bununla birlikte deneyimli savunmacı Virgil van Dijk, stoper bölgesinde güvenilir bir ikili oluşturmak için zamana ve sabra ihtiyaç olduğunu özellikle vurguladı. Hollandalı futbolcu, resmî maçlarda birlikte deneyim kazanmanın önemine dikkat çekti.

Sahadaki uyum ve gelecek planları

Van Dijk'e göre Jérémy'nin İngilizcesi Ronald'ınkinden biraz daha iyi, ancak sahada tüm profesyonel futbolcular birbirini iyi anlıyor. Futbolcular pozisyonları değerlendirme ve savunma prensiplerini aynı şekilde hissediyor; yine de aralarındaki iletişimi güçlendirmek için biraz zamana ihtiyaç var.

Jacquet sahadan biraz yorgun ayrılmış olsa da bunun uzun bir aranın ardından oynanan ilk 45 dakika için doğal olduğu belirtildi. Takım şu anda tamamen toparlanmaya odaklanırken Premier Lig'in ilk haftasında Newcastle'a karşı oynanacak zorlu deplasman maçına hazırlanıyor.

Hatırlanacağı üzere Como karşısındaki galibiyet, Liverpool'un Leeds United ve Monaco'ya karşı oynadığı başarısız maçların ardından elde ettiği ilk zafer oldu. Teknik direktör Iraola, takımın fiziksel durumunun 90 dakikanın tamamı için henüz yeterli olmadığını kabul etmişti; Van Dijk ise takımın taktik açıdan keskinliğinin belirgin biçimde geliştiğini kaydetti.

LiverpoolVirgil Van DijkPremier LeagueRonald AraújoJérémy Jacquet
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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