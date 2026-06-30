2026 Dünya Kupası: Fas, Hollanda'yı Penaltılarla Eledi

·39·Spor
2026 Dünya Kupası: Fas, Hollanda'yı Penaltılarla Eledi

2026 Dünya Kupası son 32 turunda büyük bir sürpriz daha yaşandı. Fas Milli Takımı, Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede, Afrika temsilcisi penaltılarda daha isabetli vuruşlar yaptı.

Gakpo Hollanda'yı öne geçirdi

Monterrey'deki Estadio BBVA'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Gol 72. dakikada geldi. Cody Gakpo'nun şık vuruşuyla Hollanda öne geçti.

Avrupa ekibi galibiyete çok yaklaşmıştı ancak Fas son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadı.

Diop 90+1. dakikada beraberliği sağladı

Hakemin ek süre verdiği dakikalarda Fas fırsatını buldu.

90+1. dakikada Diop, Hollanda ağlarını sarsarak skoru 1-1'e getirdi.

Fas'ın son dakika golü maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatma dakikalarında da takımlar galibi belirleyemedi.

Fas penaltılarda üstün geldi

Karşılaşmanın kaderi penaltı atışlarıyla belirlendi.

Faslı futbolcular penaltıları daha soğukkanlı kullanarak 3-2 galip geldi. Böylece Hollanda Dünya Kupası'na veda etti.

2026 Dünya Kupası. Son 32 Turu

Hollanda — Fas — 1:1
Penaltı Atışları — 2:3

Goller: Gakpo, 72 — Diop, 90+1.

Fas'ın bir sonraki rakibi belli oldu

Fas, son 16 turunda Kanada Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Kanada, bir önceki turda Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etmişti.

Şimdi iki takım çeyrek final bileti için mücadele edecek.

Maç Kadroları

Hollanda: Verbruggen, van Hecke, van Dijk, Aké (Koppmainers, 71), Dumfries, Gravenberch (K. Timber, 86), de Jong (de Roon, 110), van de Ven (Hato, 86), Summerville, Gakpo (Kluivert, 113), Brobbey (Weghorst, 71).

Fas: Bounou, Mazraoui, Riad (Salah-Eddine, 75), Diop, Hakimi, Bouaddi (Moubarak, 79), Aynawi, Hannus (Talbi, 87), Ounahi (Rahimi, 86), Dias (Yassin, 79), Saibari.

Sarı Kart: Diop, 47.

Afrika temsilcisi tarih yazmaya devam ediyor

Fas, bu galibiyetle güçlü bir Avrupa takımını daha turnuvanın dışına itti. Son ana kadar savaşan ekip, psikolojik üstünlüğü ve penaltılardaki soğukkanlılığıyla bir üst tura çıktı.

Sizce Fas, Kanada engelini de aşabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve haberi futbolseverlere gönderin.

FasHollandaKanadaMonterrey
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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