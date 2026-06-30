Dünya Kupası 2026. Son 32 Turu. Almanya – Paraguay 1:1 (3:4) (goller)

·24·Spor
Dünya Kupası 2026. Son 32 Turu. Almanya – Paraguay 1:1 (3:4) (goller)

Dünya Kupası son 32 turunun üçüncü eşleşmesinde Almanya ve Paraguay karşı karşıya geldi.

Maçın normal süresi ve uzatmaları beraberlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarında ise Latin Amerika temsilcisi şanslı taraftı. Almanya adına Havertz, Voltemade ve Tah penaltı vuruşlarını gole çeviremedi.

Böylece "Alman Panzeri", Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltı atışlarıyla elendi.

Paraguay, son 16 turunda Fransa — İsveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Dünya Kupası 2026. Son 32 Turu
Almanya — Paraguay 1:1
Penaltı Atışları — 3:4.
29 Haziran, Foxborough.
Goller: Havertz (54) — Enciso (42).

AlmanyaParaguayHavertzFoxboroughParaguay
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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