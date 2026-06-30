Jurgen Klopp, Almanya'nın mağlubiyetinin ardından Arsenal'i eleştirdi

·5·Spor
Jurgen Klopp, Almanya'nın mağlubiyetinin ardından Arsenal'i eleştirdi

Almanya milli takımının Dünya Kupası çeyrek finalinde Paraguay'a beklenmedik bir şekilde yenilerek turnuvadan elenmesi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Maçtaki tartışmalı hakem kararları ve Almanya'nın turnuvadaki şanssız performansı, eski Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un sert tepkilerine neden oldu. Klopp, Almanya'nın iptal edilen golünü analiz ederken, Premier League'deki rakibi Arsenal'in oyun tarzına da değindi. Goal.com haberine göre.

Maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Paraguaylı Julio Enciso skoru açarken, Arsenal forveti Kai Havertz durumu eşitledi. Ancak uzatma bölümlerinde Jonathan Tah tarafından atılan gol, kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi. Bu pozisyon maçın kaderini belirledi ve sonuç olarak Almanya, penaltı atışlarında şansını kaybederek tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'ndan penaltılarla elendi.

Klopp'un Arsenal hakkındaki sert sözleri

Magenta TV'deki bir analiz programına katılan Jurgen Klopp, hakemlerin kararını anlaşılmaz olarak nitelendirdi. Görüşlerini İngiltere ligiyle ilişkilendiren Klopp, Arsenal'in standart pozisyonlardaki hareketlerine işaret etti. Klopp'a göre, eğer Tah'ın golü kural ihlali olarak değerlendirildiyse, Londra kulübünün attığı çoğu golün de iptal edilmesi gerekirdi.

“Eğer bu gol yasa dışıysa, o zaman Arsenal İngiltere şampiyonu olamaz. Çünkü gollerinin yüzde 60'ını tam olarak bu tarzda atıyorlar. Top çizgiyi geçtiyse, bu goldür. Bu tür kararlar bir takımın hayallerini yıkar. Futbolda kazanmanın 500 bin yolu vardır, sadece onlardan birini bulmanız gerekir”, diye belirtti teknik adam ixbt.com haberinde.

Bilgi olarak, Arsenal takımı 2025-26 sezonunda Premier League'de kornerlerden gol atma konusunda rekor kırmıştı. Londralılar, o sezon attıkları 71 golün 19'unu korner vuruşlarının ardından rakip ağlara göndermişti. Klopp tam da bu noktaya dikkat çekerek, hakemlerin Almanya'ya karşı adaletsizlik yaptığını vurguluyor.

Almanya milli takımının teknik direktörü Julian Nagelsmann da maç boyunca öfkesini gizleyemedi. Takım yıldızı Kai Havertz ise mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi. Üst üste ikinci kez Dünya Kupası play-off aşamasında başarısız olduğu için üzgün olduğunu belirterek Alman taraftarlardan özür diledi.

Paragvay milli takımı ise bu galibiyetle çeyrek finale yükselme hakkı kazandı. Maç boyunca derin savunma yaparak Alman makinesinin saldırılarını püskürtmeyi başardılar. Almanya için bu mağlubiyet tarihi bir darbe oldu, çünkü takım şimdiye kadar Dünya Kupaları kapsamındaki dört penaltı serisinin tamamını kazanmıştı.

FutbolAlmanyaJurgen KloppArsenalDünya Kupası
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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