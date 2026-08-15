Simeone yeni savaşçısını buldu: Dünya şampiyonu Cristian Romero Atlético’da

İspanya La Liga temsilcisi Madrid ekibi Atlético kulübü, yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarından birini resmiyete kavuşturdu. Los Colchoneros, resmi internet sitesi üzerinden Londra ekibi Tottenham kulübünün stoperi Cristian Romero’nun takıma katıldığını açıkladı.

28 yaşındaki Arjantinli savunmacıyla imzalanan yeni sözleşme 30 Haziran 2031’e kadar — tam 5 yıllık.

40 milyon avroluk transferin bedeli ve sözleşme detayları

Ünlü futbol yorumcusu Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, kulüpler arasındaki anlaşma şu mali şartları içeriyor:

Transfer bedeli: Atlético, Arjantin Milli Takımı’nın savunmacısı için Spurs’e 40 milyon avro ödeyecek;

Sonraki satıştan pay: Anlaşmaya göre Tottenham, futbolcunun gelecekteki olası satışından yüzde 15 pay alma hakkını korudu;

Piyasa değeri: Saygın Transfermarkt portalı, futbolcunun güncel bonservis değerini 50 milyon avroolarak değerlendiriyor. Bu da Madrid ekibinin transferi oldukça uygun şartlarda gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Romero’nun Tottenham’daki verimli kariyeri

Cristian Romero, 2022 yazından bu yana Londra ekibinin formasını giydi ve Premier Lig’in en güçlü ve mücadeleci stoperlerinden biri hâline geldi.

İngiltere’deki kariyeri boyunca:

156 resmi maçta forma giydi;

13 gol attı;

7 asist yaptı.

Diego Simeone yönetimindeki Atlético, savunmanın merkezine gerçek bir lider ve savaşçı futbolcu ekleyerek yeni sezonda La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk mücadelesine ciddi şekilde hazırlandığını gösterdi.

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