Lionel Messi'nin Nashville karşısında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor

·41·Spor
Lionel Messi'nin Nashville karşısında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor

Inter Miami Teknik Direktörü Guillermo Hoyos, takımın lideri Lionel Messi'nin MLS kapsamındaki kritik Nashville karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı. Goal.com'un haberine göre Arjantinli forvet, babasının vefatının ardından takıma dönmüş olsa da kulüp, sahaya çıkacağı zamanı tamamen kendisinin belirlemesine izin veriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Cuma günü yapılan takım antrenmanının ardından basın mensuplarıyla konuşan Guillermo Hoyos, takım kaptanının durumuna özel önem verildiğini vurguladı. Lionel Messi kısa süre önce Leagues Cup kapsamında Club León'a karşı oynanan maçta ikinci yarıda sahaya çıkmıştı. Bu karşılaşma, futbolcunun babası Jorge'nin trajik ölümünün ardından Rosario'dan dönmesinden sonra gerçekleşmişti.

Teknik direktörün açıklamaları ve futbolcuya verilen destek

Kulüp yönetimi ve teknik ekip, kaptanlarına yas sürecini yaşaması için yeterli zaman tanımaya kararlı. Bu nedenle futbolcunun ilk 11'e kademeli dönüşü büyük bir dikkatle yönetiliyor.

Cumartesi günü oynanacak kritik maç öncesinde Lionel Messi'nin forma giyip giymeyeceği sorusunu yanıtlayan teknik direktör, bu hassas konunun özel bir özen gerektirdiğini belirtti. Guillermo Hoyos, futbolcunun yaşadığı ağır duygusal darbenin performansını etkilemesinin doğal olduğunu ifade etti.

“Bence Leo'nun durumu yavaş yavaş gelişmeli, çünkü burada çok büyük bir acı var,” dedi Guillermo Hoyos gazetecilere verdiği röportajda.

Sakinlik ve insani değerler

Teknik direktöre göre böyle bir durumda en doğru yaklaşım, gereksiz baskıdan uzak, sakin ve huzurlu bir ortam yaratmak. “Bu, bir günde çözülebilecek bir şey değil. Bu yüzden, kendi kişisel anlarını yaşayabilmesi için sessizliğin, sükûnetin ve huzurun en uygun yol olduğunu düşünüyorum,” diye ekledi.

Guillermo Hoyos, Lionel Messi'nin futbolculuk yeteneklerinin yanı sıra insani özelliklerine de özel olarak değindi. Kendini sonuç talep eden bir teknik direktörden ziyade, zor zamanlarda destek olan bir insan olarak konumlandırdığını belirtti.

“Onu her zaman bu sessizliğin içinde desteklemeliyiz. Harika bir aileye sahip, gerçekten harika bir insan. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum; çünkü böyle insanlar günümüz dünyasında nadir bulunuyor,” dedi teknik adam sözlerini tamamlarken.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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