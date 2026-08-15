İlk katlanabilir iPhone satışları başlangıçta yalnızca tek bir pazarda başlayabilir

·0·Teknoloji
İlk katlanabilir iPhone satışları başlangıçta yalnızca tek bir pazarda başlayabilir

Apple, tarihindeki ilk katlanabilir iPhone modelini gelecek yıl 8 Eylül'de yeni iPhone 18 serisi akıllı telefonlarla birlikte kamuoyuna tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak ixbt.com'un haberine göre, merakla beklenen bu cihazın teknik ve lojistik sorunlar nedeniyle satışa sunulmasının ertelenmesi bekleniyor. Bu durum, Apple hayranları ve teknoloji pazarı genelinde büyük tartışmalara yol açıyor; zira şirket katlanabilir ekranlı cihazlar segmentinde başlıca rakiplerinin biraz gerisinde kalmıştı. Haberi Ixbt.com veriyor .

Tedarik zincirindeki kaynaklara göre Apple mühendisleri ve yöneticileri şu anda üç ciddi zorlukla karşı karşıya: bileşen tedarikindeki aksamalar, seri üretim cihazlarının test süreci ve fiyat politikasının oluşturulması. Bu faktörler, ürünün küresel pazara aynı anda sunulmasını engelleyebilir.

Sınırlı coğrafya ve fiyat politikası

Avustralya'daki büyük telekom operatörleri ve önde gelen perakende zincirleri, katlanabilir iPhone modellerinin geleneksel serideki akıllı telefonlarla aynı anda satışa çıkmayacağını şimdiden doğruladı. İlk aşamada Apple'ın yalnızca ABD pazarında sınırlı sayıda cihazı satışa sunmayı planladığı belirtiliyor. Daha sonra coğrafi kapsamın kademeli olarak genişletilmesi ve Çin pazarının da buna dahil edilmesi planlanıyor.

Avustralya gibi diğer ülkelerdeki tüketicilerin ise yeni amiral gemisini satın almak için birkaç ay daha beklemesi gerekecek. Cihazın resmi fiyatı henüz açıklanmasa da uzmanlar maliyetinin yüksek olacağını tahmin ediyor. Katlanabilir ekran ve diğer karmaşık bileşenlerin pahalı olması nedeniyle yeni akıllı telefonun mevcut Apple modellerinden belirgin ölçüde daha pahalı olması bekleniyor.

Rakiplerinden daha pahalı olması bekleniyor

Özellikle Avustralya pazarındaki tahminlere göre bu katlanabilir cihaz, 256 GB depolama alanına sahip ve 3000 ABD dolarına satılan Samsung Galaxy Fold 8 modelinden yaklaşık 700 dolar daha pahalı olabilir. Bu da Apple cihazını pazardaki en pahalı seri üretim akıllı telefonlardan biri haline getirir.

Şirket, katlanabilir ekranların dayanıklılığını sağlamak ve kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunmak için test süreçlerine özel önem veriyor. Bu nedenle ilk aşamadaki stok sıkıntısı ve yüksek fiyat politikasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Eylül ayındaki tanıtımın ardından cihazın uluslararası pazarlara çıkış takvimi ve kesin fiyatları hakkında resmi bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

AppleiPhoneAkıllı TelefonTeknolojiGadget'lar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple, iPhone ve Mac kullanıcılarını tehlikeli siber saldırılar konusunda uyardıApple, iPhone ve Mac kullanıcılarını tehlikeli siber saldırılar konusunda uyardıBugün, 14:30iQOO, 15 000 mA·ch Kapasiteli Konsept Akıllı Telefonunu TanıttıiQOO, 15 000 mA·ch Kapasiteli Konsept Akıllı Telefonunu TanıttıBugün, 13:55Apple’ın iPhone 18 modellerini piyasaya sürme takvimini değiştirmesi bekleniyorApple’ın iPhone 18 modellerini piyasaya sürme takvimini değiştirmesi bekleniyorBugün, 13:30Elon Musk: 2029'a kadar yapay zekâyı uzaya taşımak gerekecekElon Musk: 2029'a kadar yapay zekâyı uzaya taşımak gerekecekBugün, 11:26ABD Ay'a dönüş takvimini hızlandırıyorABD Ay'a dönüş takvimini hızlandırıyorBugün, 09:51iPhone 17 kamerası DxOMark sıralamasında Samsung Galaxy S26 Ultra ile berabere kaldıiPhone 17 kamerası DxOMark sıralamasında Samsung Galaxy S26 Ultra ile berabere kaldıBugün, 09:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı