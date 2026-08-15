İlk katlanabilir iPhone satışları başlangıçta yalnızca tek bir pazarda başlayabilir

Apple, tarihindeki ilk katlanabilir iPhone modelini gelecek yıl 8 Eylül'de yeni iPhone 18 serisi akıllı telefonlarla birlikte kamuoyuna tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak ixbt.com'un haberine göre, merakla beklenen bu cihazın teknik ve lojistik sorunlar nedeniyle satışa sunulmasının ertelenmesi bekleniyor. Bu durum, Apple hayranları ve teknoloji pazarı genelinde büyük tartışmalara yol açıyor; zira şirket katlanabilir ekranlı cihazlar segmentinde başlıca rakiplerinin biraz gerisinde kalmıştı. Haberi Ixbt.com veriyor .

Tedarik zincirindeki kaynaklara göre Apple mühendisleri ve yöneticileri şu anda üç ciddi zorlukla karşı karşıya: bileşen tedarikindeki aksamalar, seri üretim cihazlarının test süreci ve fiyat politikasının oluşturulması. Bu faktörler, ürünün küresel pazara aynı anda sunulmasını engelleyebilir.

Sınırlı coğrafya ve fiyat politikası

Avustralya'daki büyük telekom operatörleri ve önde gelen perakende zincirleri, katlanabilir iPhone modellerinin geleneksel serideki akıllı telefonlarla aynı anda satışa çıkmayacağını şimdiden doğruladı. İlk aşamada Apple'ın yalnızca ABD pazarında sınırlı sayıda cihazı satışa sunmayı planladığı belirtiliyor. Daha sonra coğrafi kapsamın kademeli olarak genişletilmesi ve Çin pazarının da buna dahil edilmesi planlanıyor.

Avustralya gibi diğer ülkelerdeki tüketicilerin ise yeni amiral gemisini satın almak için birkaç ay daha beklemesi gerekecek. Cihazın resmi fiyatı henüz açıklanmasa da uzmanlar maliyetinin yüksek olacağını tahmin ediyor. Katlanabilir ekran ve diğer karmaşık bileşenlerin pahalı olması nedeniyle yeni akıllı telefonun mevcut Apple modellerinden belirgin ölçüde daha pahalı olması bekleniyor.

Rakiplerinden daha pahalı olması bekleniyor

Özellikle Avustralya pazarındaki tahminlere göre bu katlanabilir cihaz, 256 GB depolama alanına sahip ve 3000 ABD dolarına satılan Samsung Galaxy Fold 8 modelinden yaklaşık 700 dolar daha pahalı olabilir. Bu da Apple cihazını pazardaki en pahalı seri üretim akıllı telefonlardan biri haline getirir.

Şirket, katlanabilir ekranların dayanıklılığını sağlamak ve kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunmak için test süreçlerine özel önem veriyor. Bu nedenle ilk aşamadaki stok sıkıntısı ve yüksek fiyat politikasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Eylül ayındaki tanıtımın ardından cihazın uluslararası pazarlara çıkış takvimi ve kesin fiyatları hakkında resmi bilgilerin paylaşılması bekleniyor.