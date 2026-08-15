Büyük oktagon savaşı: UFC 330 süper turnuvası hakkında tüm detaylar

Veteranlar ve yıldızların karşılaşması: Hafif sıklet oktagonu veteranı Edson Barboza tehlikeli rakip Esteban Ribovics ile karşı karşıya gelecek. Orta sıklette ise Mansur Abdul-Malik ile Dustin Stoltzfus arasındaki mücadele de hayranların ilgi odağında olacak;

Son dakika değişikliği: Charles Johnson'ın rakibi Jose Ochoa, turnuvaya üç gün kala beklenmedik şekilde maçtan çekildi. Onun yerine UFC'de ilk maçına çıkacak olan Eduardo Henrique (Chapolin) kısa sürede mücadeleyi kabul etti ve karşılaşma 59 kiloya kadar olan ara sıklette yapılacak;