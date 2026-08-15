Büyük oktagon savaşı: UFC 330 süper turnuvası hakkında tüm detaylar

·12·Spor
Büyük oktagon savaşı: UFC 330 süper turnuvası hakkında tüm detaylar

Dünya genelindeki karma dövüş sanatları tutkunlarının merakla beklediği bir başka dev gece geldi. Yarın sabah ABD'nin Philadelphia kentindeki görkemli arenada UFC organizasyonunun bir sonraki numaralı turnuvası — UFC 330 gerçekleştirilecek.

Gecenin ana maçında yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev bir numaralı rakip, kariyerinde hiç yenilgi almayan İrlandalı yıldız Ian Machado Garrykarşısında şampiyonluk kemerini koruyacak.

2 kemer maçı ve güçlü ana kart

Gecenin programı bir dizi önemli ve heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak:

  • Eş ana maç (Kadınlar saman sıklet): Mevcut şampiyon Mackenzie Dern sıralamada 5. basamakta yer alan Gillian Robertsonkarşısında oktagona çıkacak;

  • Veteranlar ve yıldızların karşılaşması: Hafif sıklet oktagonu veteranı Edson Barboza tehlikeli rakip Esteban Ribovicsile karşı karşıya gelecek. Orta sıklette ise Mansur Abdul-Malik ile Dustin Stoltzfus arasındaki mücadele de hayranların ilgi odağında olacak;

  • Son dakika değişikliği: Charles Johnson'ın rakibi Jose Ochoa, turnuvaya üç gün kala beklenmedik şekilde maçtan çekildi. Onun yerine UFC'de ilk maçına çıkacak olan Eduardo Henrique (Chapolin) kısa sürede mücadeleyi kabul etti ve karşılaşma 59 kiloya kadar olan ara sıklette yapılacak;

  • Orta Asya derbisi: Turnuvanın ilk maçında Kırgızistan'ın ünlü dövüşçüsü Miktibek Orolbai deneyimli Amerikalı Jeremiah Wellskarşısında mücadele ederek geceyi açacak.

Turnuva ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Özbekistanlı hayranlar maçları aşağıdaki saatlerde izleyebilir:

  • Ön kart: Taşkent saatiyle gece 02.30'da başlayacak;

  • Ana kart: Sabah 06.00'da başlayacak. Makhachev ile Garry arasındaki ana maçın yaklaşık olarak 08.00 civarında yapılması bekleniyor.

UFC 330 turnuvasının tam maç kartı:

Ana kart:

  • Yarı orta sıklet (Ana maç): Islam Makhachev (şampiyon) — Ian Machado Garry (#1)

  • Kadınlar saman sıklet: Mackenzie Dern (şampiyon) — Gillian Robertson (#5)

  • Hafif sıklet: Jalin Turner — Kaue Fernandes

  • Orta sıklet: Mansur Abdul-Malik — Dustin Stoltzfus

  • Hafif sıklet: Edson Barboza — Esteban Ribovics

Ön kart:

  • Yarı orta sıklet: Chidi Njokuani — Joel Alvarez

  • Ara sıklet (59 kg): Charles Johnson — Eduardo Henrique (Chapolin)

  • Orta sıklet: Donte Johnson — Erik McConico

  • Orta sıklet: Vicente Luque — Tre'Ston Gore

  • Yarı ağır sıklet: Rafael Tobias — Lucas Fernando

  • Yarı orta sıklet: Neil Magny — Ramiz Brahimaj

  • Yarı orta sıklet: Jeremiah Wells — Miktibek Orolbai

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UFCIslam MakhachevIan Machado GarryPhiladelphiaMackenzie Dern
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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