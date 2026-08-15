iQOO, 15 000 mA·ch Kapasiteli Konsept Akıllı Telefonunu Tanıttı

Mobil teknoloji pazarı hızla gelişirken üreticiler, kullanıcıları şaşırtmak için en yeni çözümleri deniyor. ixbt.com'un haberine göre iQOO markası, en ileri fikirlerini bünyesinde barındıran iQOO X adlı konsept akıllı telefonunu tanıttı. Cihaz, teknik açıdan gelecek nesil özellikleri ve devasa bataryasıyla uzmanların dikkatini çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihaz henüz deneysel statüde olsa da şirket fiziksel prototipi kamuoyuna sundu. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonun, şu anda mevcut olmayan ve uzak bir gelecek için tasarlanan Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro işlemcinin yanı sıra özel bir QX oyun çipiyle donatılması planlanıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Qualcomm'un yakında çıkacak en yeni amiral gemisi modeli şimdilik yalnızca Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro seviyesinde değerlendiriliyor.

Devasa Güç ve İleri Ekran Teknolojisi

Yeni konseptin en önemli ve dikkat çekici özelliklerinden biri güç kaynağı. Cihaz, Blue Ice adı verilen modern bir katı hâl bataryayla donatılacak ve kapasitesi 15 000 mA·ch gibi devasa bir değere ulaşacak. Bu kapasite, günümüz amiral gemisi akıllı telefon standartlarının birkaç kat üzerinde ve kullanıcıların cihazı günlerce şarj cihazı olmadan kullanmasına olanak tanıyor.

Akıllı telefonun ön tarafında, 7 inçlik devasa bir LTPO 6.0 ekran bulunuyor. Ekran, 2K üzeri çözünürlük ve rekor düzeyde 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca 4800 Hz dokunmatik örnekleme hızı, ekranın yarısına kadar uzanan ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve görüntünün bölgelere göre dinamik yenilenmesi gibi ileri teknolojileri destekliyor.

Kamera Özellikleri ve Fiyatlandırma Politikası

Cihazın fotoğraf özellikleri de üst düzey olarak tasarlanmış. iQOO X modeli aşağıdaki optik sensörlerden oluşan bir kamera sistemiyle donatılacak:

Sony tarafından geliştirilen 200 megapiksel ana kamera

Samsung tarafından hazırlanan 200 megapiksel ultra geniş açılı lens

Samsung sensörlü 50 megapiksel periskopik telefoto lens

Şirket, cihazın konsept ve deney aşamasında olmasına rağmen tahmini fiyatlarını da açıkladı. Elde edilen bilgilere göre iQOO X modelinin fiyatı, 12 GB RAM ve 500 GB depolama alanına sahip sürüm için 6999 yuandan (yaklaşık 1038 dolar) başlayacak. 24 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanına sahip en üst yapılandırmanın fiyatı ise 8599 yuan (yaklaşık 1275 dolar) olarak belirlendi.