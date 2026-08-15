Dünyanın en güçlüleri: Sindarov süper turnuvada nasıl bir sonuç elde ediyor?

ABD'nin St. Louis kentinde düzenlenen dünyanın en prestijli satranç Grand Chess Tour serisinin final etabı olan Sinquefield Cup 2026 turnuvası tüm hızıyla devam ediyor.

Dünyanın en güçlü 10 süper büyükustasının mücadele ettiği turnuva, klasik satrançta 9 turluk lig usulü formatta düzenleniyor. Özbekistan'ı temsil eden genç büyükustamız Javohir Sindarov 5. turda ABD'li Sam Sevian'a karşı beyaz taşlarla oynadığı partiyi beraberlikle tamamladı.

5. tur sonuçları: Caruana ve Keymer'den önemli galibiyetler

Beşinci tur karşılaşmaları çekişmeli ve mücadele dolu geçti. Tur kapsamında iki galibiyet elde edildi:

Fabiano Caruana (ABD) beyaz taşlarla vatandaşı Levon Aronian'ı mağlup etti;

Vincent Keymer (Almanya) beyaz taşlarla Hollandalı güçlü büyükusta Anish Giri karşısında galip geldi;

Sindarov-Sevian karşılaşması da dahil olmak üzere diğer tüm partiler beraberlikle sonuçlandı.

Turnuva sıralaması: Wesley So tek başına lider

5. turun ardından turnuva sıralaması şu şekilde oluştu:

1. Wesley So (ABD) — 3,5 puan (tek başına lider)

2-5. Fabiano Caruana (ABD) — 3 puan

2-5. Vincent Keymer (Almanya) — 3 puan

2-5. Rameshbabu Praggnanandhaa (Hindistan) — 3 puan

2-5. Maxime Vachier-Lagrave (Fransa) — 3 puan

6-7. Levon Aronian (ABD) — 2,5 puan

6-7. Sam Sevian (ABD) — 2,5 puan

8. Javohir Sindarov (Özbekistan) — 2 puan

9. Anish Giri (Hollanda) — 1,5 puan

10. Jorden van Foreest (Hollanda) — 1 puan

6. turda büyük sınav: Sindarov Caruana'ya karşı

Turnuva takvimine göre bugün katılımcılar için resmi dinlenme günü ilan edildi.

Yarın oynanacak kritik 6. turda Javohir Sindarov, siyah taşlarla ABD'nin bir numaralı satranç oyuncusu Fabiano Caruana'ya karşı tahta başına geçecek. Karşılaşma Taşkent saatiyle 22.00'de başlayacak.

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