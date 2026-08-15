Jeff Bezos Liverpool kulübünün hisselerini satın aldı

İngiltere’nin Liverpool kulübünün sahipleri Fenway Sports Group (FSG), kulüpteki azınlık hisselerinin satıldığını resmen açıkladı. Bu beklenmedik finansal anlaşma kapsamında, dünyaca ünlü milyarder Jeff Bezos’un desteklediği 1892 Holdings konsorsiyumu Merseyside ekibine katıldı. Bu stratejik yatırım, kulübün hem sahada hem de saha dışında uzun vadeli gelişim hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Goal.com ve yabancı medya kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre, yeni kurulan konsorsiyuma Amit Bhatia liderlik ediyor. Grup, küresel iş dünyası, teknoloji ve yatırım alanlarının önde gelen uzmanlarını bir araya getiriyor. Önemli yatırımcılar arasında Mittal Aile Vakıfları ve K5 Sports fonunun ciddi finansal destek sağladığı belirtildi.

Jeff Bezos ve yeni yatırımcıların katılımı

Bu büyük anlaşmanın en dikkat çekici yönü, milyarder Jeff Bezos’un K5 Sports fonu aracılığıyla başlıca yatırımcı olarak yer alması. Ayrıca Elaine ve Eduardo Saverin’in aile ofisi EE Capital de stratejik yatırıma katkıda bulundu. Bu iş birliğinin kulübün finansal kapasitesini daha da artırması bekleniyor.

Yeni yatırımcıların gelişine rağmen, Anfield’daki ana sahiplik yapısı önemli ölçüde değişmeyecek. FSG, Liverpool kulübündeki kontrol hissesini elinde tutacağını ve yönetimi sürdürmeye devam edeceğini doğruladı. Konsorsiyum ortakları, FSG ve kulübün mevcut yönetimiyle yakın iş birliği içinde çalışarak takımın çıkarlarına hizmet edecek yeni fırsatları değerlendirecek.

FSG yönetiminin açıklaması

FSG Başkanı Mike Gordon, kulübün uzun vadeli stratejisi hakkında konuşurken şunları söyledi: “Liverpool her zaman tek bir sezonun ötesini düşünerek ve kulübün uzun vadeli çıkarlarını gözeterek karar alma anlayışı üzerine inşa edilmiştir. Bu yaklaşım, dünyanın dört bir yanındaki saygın yatırımcıların ve iş dünyası liderlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor”.

Gordon ayrıca yeni yatırımcıların Anfield’daki mevcut vizyonla tamamen uyumlu olduğunu belirtti. Konsorsiyumun FSG tarafından halihazırda oluşturulan sağlam temeli daha da güçlendireceğine olan güvenini dile getirdi. Taraflar, İngiltere Premier Lig devi Liverpool’un geleceği üzerinde birlikte çalışacaklarını vurguladı.