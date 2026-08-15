Mikel Arteta Arsenal taraftarlarını sözleşme konusunda rahatlattı

·7·Spor
Mikel Arteta Arsenal taraftarlarını sözleşme konusunda rahatlattı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, mevcut sözleşmesinin son yılına girmiş olmasına rağmen kulüpteki geleceği konusunda taraftarları tamamen rahatlattı. İspanyol çalıştırıcı, Londra ekibinde kendini mutlu hissettiğini ve tüm görüşmelerin doğal şekilde, zamanı geldiğinde çözüme kavuşturulacağını vurguladı. Goal.com haber veriyor.

Ixbt.com ve önde gelen spor yayınlarının aktardığına göre Arteta, Aralık 2019'dan bu yana takımın başında başarılı bir çalışma yürütüyor. Bu süreçte İngiltere Kupası ve iki Süper Kupa kazanan teknik direktör, ayrıca takımı tarihindeki ikinci Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Transferler öncelikli

İspanyol çalıştırıcı, sezon öncesi basın toplantısında taraftarların endişelerini gidererek kulüp yönetimiyle teknik ekibin şu anda önceliğinin yaz transfer dönemi olduğunu belirtti. Arteta'ya göre sözleşmesinin sona erecek olması şimdilik herhangi bir sorun oluşturmuyor ve taraflar bu konuda tam bir anlayış birliğine sahip.

«Taraftarların bu konuda endişelenmesine gerek yok, çünkü burada kalmak istiyorum ve kendimi çok mutlu hissediyorum» dedi Arteta.

Manchester City maçı öncesi sakinlik

Kulüp yönetim kurulu başkanı Josh Kroenke, mayıs ayında yeni sözleşme imzalamanın en önemli görevlerden biri olduğunu belirtmişti. Ancak sezonun açılış maçı öncesinde takımda herhangi bir panik havası yok; çünkü Arteta ile kulüp yönetiminin görüşleri örtüşüyor.

Arteta, Arsenal'in başındaki 353 resmi maçın 213'ünü kazanmayı başardı. Ayrıca teknik direktör olarak 2020 ve 2023 yıllarında penaltı atışları sonucunda Süper Kupa kazanma deneyimine sahip.

Şimdi ise Manchester City ile oynanacak maç bekleniyor. Londra ekibi bu turnuvada tarihindeki 18. şampiyonluğu hedefliyor; İngiliz futbolu tarihinde şu ana kadar yalnızca Manchester United daha fazla kupa kazandı.

ArsenalMikel ArtetaPremier LigFutbolTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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