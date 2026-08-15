Apple, iPhone ve Mac kullanıcılarını tehlikeli siber saldırılar konusunda uyardı

·6·Teknoloji
Apple, iPhone ve Mac kullanıcılarını tehlikeli siber saldırılar konusunda uyardı

Apple dünya genelinde iPhone, iPad ve Mac cihaz sahiplerine özel güvenlik uyarıları göndermeye başladı. ixbt.com'un haberine göre, bu bildirimler cihazlara casus yazılımlar aracılığıyla gizlice sızma girişimlerinin kaydedildiği 110 ülkedeki kullanıcılara gönderildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar, bu tür saldırı araçlarının genellikle devlet kurumlarıyla bağlantılı özel operasyonlarda kullanıldığını belirtiyor. Bu araçlar, kullanıcıların kişisel verilerini çalmaya ve cihazların kontrolünü tamamen ele geçirmeye olanak tanıyor. Apple şimdiye kadar dünyanın 150'den fazla ülkesindeki müşterilerini benzer tehditler konusunda uyarmayı başardı.

Güvenlik önlemleri ve bildirim sistemi

Şirket temsilcilerinin açıklamasına göre uyarı mesajı doğrudan iPhone'un kilit ekranında görüntüleniyor. Ayrıca güvenlik önlemleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin öneriler e-posta yoluyla gönderiliyor ve kullanıcı hesabına giriş yapmaya çalıştığında da gösteriliyor.

Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla Apple, bildirim arayüzünü tamamen yeniledi. Bu sayede kullanıcılar ortaya çıkan tehdit hakkında ayrıntılı bilgi alabiliyor ve saldırıdan korunmak için gerekli sonraki adımları hızla uygulayabiliyor.

Araştırmalar ve ticari casus yazılımların kapsamı

Son yıllarda ticari amaçlarla geliştirilen casus yazılımların yaygınlığında ciddi bir artış gözlemleniyor. Bu kötü amaçlı yazılımlar, herhangi bir ek işlem gerektirmeden güvenlik açıklarından yararlanarak kurbanın cihazına sızıyor ve onu bir gözetim aracına dönüştürüyor.

Ancak gizlilik politikasına sıkı sıkıya bağlı kalan Apple, şimdilik belirli siber saldırıların ayrıntılarını açıklamaktan kaçınıyor. Şirket ayrıca bu tür gizli operasyonların arkasında kimin bulunduğuna ilişkin resmi bir bilgi sunmuş değil.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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