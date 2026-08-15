Alan Smith, İngiltere Premier Ligi'nde iki takımlı şampiyonluk yarışı öngördü

·4·Spor
Alan Smith, İngiltere Premier Ligi'nde iki takımlı şampiyonluk yarışı öngördü

İngiltere Premier Ligi'nin gelecek sezonunda yine iki lider takım — Arsenal ve Manchester City — arasında kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanması bekleniyor. Londra ekibinin eski forveti Alan Smith'e göre, diğer rakip kulüplerdeki teknik direktör değişiklikleri karşısında son şampiyon üstünlüğünü koruyacak. Goal.com haber veriyor.

MetroviaBestBettingSites.co.uk'ye verdiği röportajda Alan Smith, rakiplerin kadrosundaki değişikliklerin güçlü ikilinin hâkimiyetini sarsamayacağını belirtti. Mikel Arteta yönetimindeki takım, geçen sezonki başarının ardından kadrosunu daha da güçlendirerek yeniden şampiyonluğun en büyük adayı oldu.

Şampiyonluk için başlıca rekabet

Smith'e göre şampiyonluk mücadelesi yine iki kulüp arasında geçecek. Eski futbolcu, “Manchester City'yi Arsenal'in en büyük rakibi olarak görüyorum” dedi. Ona göre Manchester ekibinde yeni teknik direktörün göreve başlaması bazı soru işaretleri yaratsa da takım yine de en büyük tehdit olmaya devam edecek.

Bununla birlikte, Manchester City kadrosunda beklenen değişikliklerin ve kilit oyuncuların ayrılmasının takım üzerindeki etkisi büyük önem taşıyor. John Stones, Bernardo Silva ve Nathan Aké gibi deneyimli futbolcuların ayrılması ve Rodri'nin olası Barcelona transferi, şampiyonluk yarışını etkileyebilir.

Puan tablosunda ilk beş tahmini

Uzman, nihai tahminlerinde ilk beş sırayı ve Avrupa kupaları bölgesindeki takımları da sıraladı. Ona göre Arsenal şampiyonluğunu koruyacak, Manchester City ise ikinci sırayı alacak.

İlk beşin kalan sıralarını değerlendiren Alan Smith, şu takımları öne çıkardı:

  • Manchester United — üçüncü sıra
  • Liverpool — dördüncü sıra
  • Chelsea — beşinci sıra
Smith ayrıca, Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea'nin geçen sezona kıyasla çok daha iyi bir performans göstermesinin beklendiğini söyledi. Altıncı sıra için ise Aston Villa öne çıkan aday olarak gösterildi.

Alan SmithArsenalManchester CityPremier LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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