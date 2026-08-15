3 maç, 3 galibiyet: Özbek boksörler «IBA.PRO 20» turnuvasını sarstı

Rusya’nın Naberezhnye Çelnı kentinin ev sahipliği yaptığı bir sonraki profesyonel boks gecesi — «IBA.PRO 20» turnuvası, Özbekistanlı ring ustalarının mutlak üstünlüğü ve tarihi zaferleriyle hafızalara kazındı.

Ringde boy gösteren üç vatandaşımız — Mirazizbek Mirzaxalilov, Havasbek Asadullayev ve Halimjon Mamasoliyev maçlarını güvenilir galibiyetlerle tamamlayarak yüzde 100’lük bir sonuç elde etti. Turnuvaya iki kez Olimpiyat şampiyonu Hasanboy Düşmatov onur konuğu olarak katıldı ve boksörlerimize bizzat destek verdi.

Mirazizbek Mirzaxalilov’dan erken galibiyet ve IBF kemeri

Gecenin en önemli olaylarından biri süper horoz sıklet (55,3 kg) kategorisinde yaşandı. 10 rauntluk mücadelede boşta bulunan IBF Avrupa şampiyonluk kemeri ortaya kondu.

Bu prestijli unvan için vatandaşımız Mirazizbek Mirzaxalilov (6-0, 5 KO) mağlubiyet yüzü görmeyen Rus nakavtçı Çingiz Natirov’a (10-1, 5 KO) karşı unvan eleme maçına çıktı:

Yoğun baskı: Mücadelenin ilk saniyelerinden itibaren inisiyatifi ele alan Mirzaxalilov, rakibine art arda güçlü ve isabetli yumruklar indirdi.

Teknik nakavt: Dördüncü raunt sona erdiğinde ağır darbelerle sersemleyen Natirov’un antrenör ekibi maça devam etmeme ve havlu atma kararı aldı.

Sonuç: Mirazizbek Mirzaxalilov teknik nakavtla galip gelerek IBF Avrupa kemerinin yeni sahibi oldu!

Havasbek Asadullayev, Rus rakibine kariyerindeki ilk yenilgiyi tattırdı

Welter sıklet (66,7 kg) kategorisinde ringe çıkan gelecek vadeden boksörümüz Havasbek Asadullayev (8-0, 5 KO) profesyonel ringde 22 maça çıkıp hiç yenilgi almayan deneyimli Sergey Lubkovich (20-1-2, 12 KO) ile karşılaştı.

Tam 10 raunt süren ve sert taktik mücadelelere sahne olan karşılaşmada Asadullayev isabetli hamleleriyle üstünlük kurdu ve hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla (98-92, 97-93, 96-94) galip geldi. Bu sonuç, Lubkovich’in 23. profesyonel maçındaki ilk yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Halimjon Mamasoliyev, 111 kilogramlık dev rakibini mağlup etti

Ağır sıklette mücadele eden ring ustamız Halimjon Mamasoliyev (97,8 kg) kendisinden yaklaşık 14 kilogram daha ağır Rus boksör German Skobenko (111,4 kg) ile karşı karşıya geldi.

10 raunt süren ağır yumrukların damga vurduğu mücadelede vatandaşımız, hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla mutlak üstünlük sağlayarak galibiyetini ilan etti.

Turnuvanın ana maçı: Jambulat Bijamov’un başarısı

Gecenin ana mücadelesinde süper orta sıklette bir başka IBF Avrupa kemerinin sahibi belli oldu:

Amatör boksta dünya şampiyonu olan Rus boksör Jambulat Bijamov (4-0) dünya şampiyonası madalyalı ve Sırbistan adına mücadele eden Vladimir Mironchikov (8-1, 6 KO) ile karşılaşmak üzere ringe çıktı.

10 raunt süren tam mesafeli mücadelede Bijamov, hakemlerin kararıyla (97-93, 96-94, 96-94) galip gelerek kemerin sahibi oldu.

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