Apple’ın iPhone 18 modellerini piyasaya sürme takvimini değiştirmesi bekleniyor

·3·Teknoloji
Apple’ın iPhone 18 modellerini piyasaya sürme takvimini değiştirmesi bekleniyor

Teknoloji dünyasının önde gelen markalarından Apple, akıllı telefonlarını piyasaya sürme konusundaki geleneksel takviminde ciddi bir değişiklik yapmayı planlıyor. Economic Daily News ve Apple’ın başlıca iş ortaklarından biri olan Pegatron tarafından paylaşılan bilgilere göre, gelecekte iPhone serisindeki cihazlar aynı anda piyasaya sürülmeyebilir. Bu durum, yıllar içinde oluşan yıllık lansman geleneğinin köklü bir şekilde yenilenmesi anlamına geliyor. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Şimdiye kadar uygulanan düzene göre Apple, her yıl sonbahar döneminde tüm yeni akıllı telefon modellerini aynı anda tanıtıyordu. Ancak tedarik zincirinden sızan bilgilere göre şirket bu stratejiden vazgeçerek yeni nesil cihazlarını aşamalı olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Bu değişiklikler küresel teknoloji pazarı açısından da büyük önem taşıyor ve tüketicilerin seçenekleriyle pazar dinamiklerini etkileyebilir.

Yeni nesil lansmanı iki aşamaya bölünüyor

ixbt.com’un haberine göre Pegatron, standart iPhone 18 modelinin her zamanki gibi sonbaharda değil, daha sonra piyasaya sürüleceğini doğruladı. Apple’ın 2026 Eylül’ünde en gelişmiş amiral gemileri olan iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve uzun süredir beklenen katlanabilir tasarıma sahip iPhone Ultra modellerini tanıtması bekleniyor.

Buna karşılık, geniş kitlelere yönelik temel iPhone 18 akıllı telefonunun 2027’nin ilk çeyreğine, daha doğrusu Mart ayına ertelenebileceği tahmin ediliyor. Bu plan gerçekleşirse Apple, son yıllardaki en istikrarlı satış ve lansman takviminden vazgeçerek yeni nesil cihazlarını piyasaya yaklaşık yarım yıla yayılan bir süreçte sunacak.

Değişikliklerin geçmişi ve analistlerin tahminleri

Bu değişiklikler Apple için önemli bir dönüm noktası olacak. Hatırlatmak gerekirse, iPhone 11 modelinden bu yana standart sürümler her zaman Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte Eylül ayında tanıtılıyordu. Şirket artık lansman ve satış süreçlerini iki ayrı aşamaya bölmeyi planlıyor.

Apple’ın bu yeni stratejiye geçebileceği daha önce de birkaç kez bildirilmişti. Özellikle tanınmış analist Min-Chi Kuo, eski gazeteci Wayne Ma ve diğer sektör kaynakları daha önce benzer tahminlerde bulunmuştu. Ayrıca Apple’ın diğer büyük tedarikçilerinden Largan Precision da takvim değişikliğine hazırlık yapıldığını dolaylı olarak doğruladı.

Uzmanlara göre bu yaklaşım, üretim kapasitesinin dengelenmesine ve bileşen tedarikindeki yükün azaltılmasına yardımcı olabilir. Tüketiciler yeni akıllı telefonların tamamına aynı anda sahip olma fırsatını kaybedecek olsa da bu adım, Apple’ın yıl boyunca istikrarlı ilgiyi ve yüksek satış rakamlarını korumasını sağlayabilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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