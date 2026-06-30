Barcelona kadın takımının yıldızı Salma Paralluelo kulüpten ayrıldı

·3·Spor
Barcelona kadın takımının yıldızı Salma Paralluelo kulüpten ayrıldı

Kadın futbol dünyasında beklenmedik bir transfer haberi geldi: İspanya milli takımı ve Barcelona kulübünün önde gelen forveti Salma Paralluelo, Katalan kulübünden ayrıldı. Yakın zamanda sona eren Şampiyonlar Ligi finalinde duble yaparak takımının galibiyetine büyük katkı sağlayan 22 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Barcelona kulübü yaptığı resmi açıklamada, Paralluelo'ya dört yıllık kariyeri boyunca gösterdiği sadakat ve katkıları için teşekkür etti. Tarafların mali konularda anlaşmaya varamadığı öğrenildi. The Athletic'in haberine göre, futbolcu yıllık 1 milyon sterlin maaş talep etti ancak Katalan kulübü yönetimi bu kadar yüksek bir talebi karşılayamayacaklarını bildirdi.

Avrupa devleri arasındaki rekabet

Boşta kalan yetenekli forvet için şu anda Avrupa'nın en zengin kulüpleri arasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. Özellikle İngiltere'den Arsenal ve Chelsea kulüplerinin yanı sıra Fransa'dan Lyon takımı oyuncuyla ilgileniyor. Ancak son bilgilere göre Chelsea, futbolcunun yüksek maaş taleplerini reddettiği için yarıştan çekildi.

Salma Paralluelo, 2022 yılında Villarreal'den Barcelona kadrosuna katılmıştı. O dönemde sadece futbolla değil, aynı zamanda profesyonel olarak atletizmle de uğraşan 19 yaşında gelecek vadeden bir sporcuydu. Katalonya'daki dört sezonu boyunca gerçek bir yıldıza dönüştü ve takımıyla birlikte kazanabileceği 16 kupanın 14'ünü müzesine götürdü.

Kariyerdeki başarılar ve düşüşler

Paralluelo'nun en parlak dönemi 2023-2024 sezonuna denk geldi. O sezon 36 maçta 34 gol atarak Ballon d'Or oylamasında üçüncü sıraya yerleşmişti. Ayrıca İspanya milli takımı ile dünya şampiyonluğunu kutladı. Ancak tamamlanan sezon, sakatlıklar nedeniyle onun için biraz zor geçti ve forvet oyuncusu sadece 12 golle yetinmek zorunda kaldı.

Buna rağmen, Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon ağlarına gönderdiği iki gol, hala yüksek seviyede olduğunu kanıtladı. Barcelona bu yaz sadece Paralluelo ile değil, aynı zamanda Alexia Putellas, Mapi Leon ve Ona Batlle gibi kilit oyuncularıyla da vedalaşmak zorunda kaldı. Şimdi Salma'nın kariyerine hangi kulüpte devam edeceği, kadın futbolu taraftarları için temel soru olmaya devam ediyor.

BarcelonaSalma ParallueloKadın FutboluTransferŞampiyonlar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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