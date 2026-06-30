Wayne Rooney, Harry Kane'e Manchester United'a dönme çağrısı yaptı

·79·Spor
Wayne Rooney, Harry Kane'e Manchester United'a dönme çağrısı yaptı

Manchester United efsanesi Wayne Rooney, İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane'e kariyerine İspanya'da değil, vatanında devam etmesi yönünde çağrıda bulundu. Rooney'e göre deneyimli forvet, Barcelona'nın teklifini reddedip Old Trafford'a taşınmalı ve kulübün eski şanını geri kazanmasına yardımcı olmalı. Goal.com'un haberine göre.

Son zamanlarda basında Harry Kane'in Bayern Münih'ten ayrılarak La Liga devi Barcelona'ya katılabileceğine dair haberler arttı. Ancak Rooney, Kane için Premier League'e dönmenin sadece kulüp düzeyinde değil, kişisel rekorlar açısından da daha önemli olduğunu vurguluyor.

Alan Shearer rekoru ve yeni çağrı

Goal.com'un haberine göre Rooney, BBC podcast'inde Kane ile ilgili duruma değindi. Rooney'e göre Harry Kane, hala Alan Shearer'a ait olan Premier League tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu kırma şansına sahip. Kane'in şu an 213 golü bulunuyor ve rekor için sadece 47 gole daha ihtiyacı var.

"Eğer Harry Kane Bayern'de kalmak istemiyorsa, onu Manchester United'da görmeyi çok isterdim. Harry, eğer beni duyuyorsan: Alan Shearer'ın rekorunu kırma şansın var... Manchester United'ı yeniden zirveye taşımaya yardım et!" diyerek eski takım arkadaşına seslendi.

Barcelona mı Manchester mı: Zor Seçim

Rooney'e göre Kane, Barcelona'ya gidip İspanya şampiyonu olabilir ancak bu onun için İngiltere şampiyonluğu kadar değerli olmayacaktır. "Bundesliga'da başarılı oldu, diyelim ki Barcelona'ya gidip La Liga'yı da kazandı... ama içten içe Premier League'de zafer kazanmak istiyor. Düşünün, Manchester United'a geliyor ve takımı yeniden şampiyonluğa taşıyor", diye ekledi.

Bilgi olarak, 32 yaşındaki Harry Kane, Münih'in Bayern kulübünde inanılmaz sonuçlar elde ediyor. 2025-26 sezonunda rakip ağları 61 kez sarsmayı başardı. Alman kulübü yıldızını takımda tutmaya çalışsa da, yaz transfer döneminde onun için büyük bir mücadele bekleniyor.

Kane ve Bayern arasındaki mevcut sözleşme Haziran 2027'ye kadar imzalı. Bu durum, Alman kulübüne transfer görüşmelerinde avantaj sağlıyor. Buna rağmen, Barcelona ve Manchester United gibi kulüplerin ilgisi futbolcunun geleceği hakkında yeni sorular doğuruyor. Kane gibi bir yıldızın İngiltere'ye dönmesi, ligin prestijini daha da artıracağı için futbolseverler için oldukça ilgi çekici bir gelişme olacaktır.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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