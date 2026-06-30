Jude Bellingham yeni James Bond rolünü denemek istiyor

Real Madrid ve İngiltere milli takımının yıldızı Jude Bellingham, futbol kariyerini noktaladıktan sonra kendisini beklenmedik bir alanda denemek istediğini açıkladı. 2026 Dünya Kupası'nda göz dolduran 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, gelecekte ünlü ajan James Bond rolünü üstlenmek istediğini belirtti. Goal.com'un haberine göre.

Şu anda ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla mücadele eden Bellingham, turnuvanın gerçek keşiflerinden biri haline geldi. Hırvatistan karşısında 4-2 biten maçta gol atmasının yanı sıra, Gana ve Panama maçlarında üst üste "Maçın Oyuncusu" seçildi. İngiltere milli takımı play-off aşamasına yükselerek çeyrek finalde Kongo DR ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Fox kanalının "World Cup After Hours" programına katılan futbolcu, futbol dışındaki ilgi alanlarından bahsederken oyunculuğun her zaman ilgisini çektiğini vurguladı. Ünlü sunucu James Corden ile yaptığı sohbette Bellingham, tüm "Bondiana" filmlerini izlediğini ve bu karakterin sıkı bir hayranı olduğunu ifade etti.

Sinema dünyasındaki hırsları

"Bana sık sık futboldan sonra ne yapacağımı soruyorlar. Bunu uzun süre düşündüm ve her seferinde tek bir cevaba ulaşıyorum: Bir filmde rol almak isterdim. Özellikle James Bond rolünü oynamak benim hayalim. Sean Connery ve Roger Moore'un oynadığı tüm bölümleri izledim. Henüz yeni Bond'u bulmadılar, değil mi?" diyerek şaka yaptı futbolcu.

Program sırasında Bellingham, oyunculuk yeteneğini sergileyerek ünlü "Benim adım Bond, James Bond" repliğini ustalıkla seslendirdi. Ayrıca sunucuyla birlikte "A Few Good Men" filmindeki meşhur mahkeme sahnesini yeniden canlandırdı. Kamera önündeki tavırları ve rahatlığı taraftarların ve uzmanların dikkatini çekti.

Ancak Goal.com'un haberine göre, kast direktörleri futbolcunun bu konudaki potansiyelini biraz farklı değerlendiriyor. James Bond filmlerinin kast direktörü Debbie McWilliams'a göre, Bellingham'ın küresel şöhreti ona engel olabilir. Uzmanın sözlerine göre, ajan rolünü üstlenecek oyuncunun gizemli olması ve kişisel hayatı hakkında insanların daha az şey bilmesi gerekir.

Buna rağmen Jude Bellingham, şimdilik tüm dikkatini Dünya Kupası zaferine ve Real Madrid'deki başarılarına vermiş durumda. Futbolcunun oyunculuk hayalleri ise kariyeri sona erdiğinde gerçekleşebilecek ilginç planlar olarak kalmaya devam ediyor.