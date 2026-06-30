Lionel Messi ve Tom Holland yeni Spider-Man filmi reklamında yer aldı

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi, sekiz kez Ballon d'Or sahibi Lionel Messi beklenmedik bir rolde karşımıza çıktı. Arjantin milli takımı ve Inter Miami forveti, Marvel evreninin yeni blokbuster filmi “Spider-Man: Brand New Day” için çekilen özel bir promo videoda yer aldı. Bu iş birliği sosyal medyada gerçek bir yankı uyandırdı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Sony Pictures tarafından yayınlanan kısa videoda Lionel Messi, New York sokaklarında Hollywood yıldızı Tom Holland ile karşılaşıyor. Goal.com'un haberine göre, video kurgusunda Tom Holland'ın canlandırdığı Peter Parker, bir kafede otururken aniden futbol yıldızını görüyor ve şaşkınlıktan ayakları birbirine dolanarak yere düşüyor. Messi ise özel bir cihaz yardımıyla "Örümcek Adam"ı aradığını belirtiyor.

Bu yaratıcı reklam kampanyası, futbol ve sinema dünyası arasındaki eşsiz bir kolaborasyon olarak değerlendiriliyor. Videonun sonunda Peter Parker kostümünü giyiyor ve onur konuğunu şehrin gökyüzünde bir yolculuğa çıkarıyor. Bu tür büyük pazarlama projeleri, genellikle dünya kupaları ve büyük prömiyerler öncesinde taraftarların dikkatini çekmek için kullanılır.

Futbol ve sinema dünyasının kesişme noktası

Lionel Messi şu anda Arjantin milli takımıyla 2026 Dünya Kupası elemelerinde mücadele etmesine rağmen, küresel markalarla iş birliği yapmaya vakit ayırıyor. Tom Holland ise Marvel evrenindeki dördüncü solo filminin tanıtımlarıyla meşgul. İlginç olan şu ki, İngiliz aktör futbola kayıtsız değil ve yakın zamanda Madrid ziyareti sırasında Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ı çevikliği nedeniyle "gerçek Örümcek Adam" olarak nitelendirmişti.

Ayrıca Holland, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'in gol sevincini "örümcek" tarzında kutlamasını da takdirle karşıladı. Aktör şu anda sadece Marvel projelerinde değil, aynı zamanda yönetmen Christopher Nolan'ın “The Odyssey” adlı yeni projesinde yer almaya hazırlanıyor. Bu da çalışma programının ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor.

Lionel Messi'nin bu videodaki rolü, onun sadece bir sporcu değil, aynı zamanda küresel bir kültür ikonu haline geldiğini bir kez daha kanıtladı. Messi ve Marvel kahramanlarının ülkemizde geniş bir izleyici kitlesine sahip olması nedeniyle, bu crossover futbolseverler için oldukça ilgi çekici. Film prömiyeri yaklaştıkça Sony Pictures, "Sırada kim var?" sorusuyla hayranların merakını artırmaya devam ediyor.