Shomurodov ve Fayzullayev ilk haftada ilk 11'de sahaya çıkacak

·6·Spor
Shomurodov ve Fayzullayev ilk haftada ilk 11'de sahaya çıkacak

Türkiye Süper Lig'inde yeni sezonun 1. haftası, Özbek futbolseverler için büyük ilgi ve heyecanla başlıyor. İstanbul'un prestijli Başakşehir kulübü, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Bu karşılaşmada Özbekistan Millî Takımı'nın iki önemli oyuncusu — forvet Eldor Shomurodov ve orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev ilk dakikadan itibaren ilk 11'de sahaya çıkacak.

Fatih Terim Stadyumu'nda Özbek ikilisi

Taşkent saatiyle 21.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde İstanbul ekibinin teknik heyeti ilk 11'i resmen açıkladı:

  • Hücum ve orta sahadaki liderler: Geçen sezon Süper Lig'in en golcü oyuncularından biri olan Eldor Shomurodov ile çevik ve yaratıcı orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev, kulübün hücum hattını oluşturuyor;

  • Saha ve rakip: Karşılaşma Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Başakşehir, yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Karşılaşmanın detayları ve kadrolar

  • Türkiye Süper Ligi. 1. hafta

  • Başakşehir — Kocaelispor

  • Maçın saati ve yeri: 16 Ağustos, Fatih Terim Stadyumu

  • Başakşehir'in ilk 11'i: Muhammed, Umar Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Eldor SHOMURODOV, Abbosbek FAYZULLAYEV, Bertuğ.

Shomurodov ve Fayzullayev ilk haftada ilk 11'de sahaya çıkacak

Özbek yabancı oyuncuların Türkiye şampiyonasındaki uyumunun, yeni sezonda Başakşehir'in en önemli güçlerinden biri olması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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