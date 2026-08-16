Kramponlarını asacak mı? Ronaldo futboldan sonraki hayatı hakkında konuştu

Dünya futbolu tarihinin en büyük yıldızlarından ve milyonlarca taraftarın idolü Cristiano Ronaldo sportif kariyerinin sonuna yaklaştığına dair önemli bir açıklama yaptı.

41 yaşındaki Portekizli yıldız, dünyaca ünlü Vogue dergisine verdiği özel röportajda, bu sezonun yeşil sahalardaki son yılı olabileceğini açıkça belirtti.

“Arkamda harika bir miras bırakmak istiyorum”

Ronaldo, kariyerini sonlandırma düşünceleri ve geride bırakacağı iz hakkında şu samimi açıklamalarda bulundu:

“Belki de bu sezon futboldaki son yılım olur ve arkamda harika bir miras bırakmak istiyorum. Futbol, hayatınızda çok büyük bir boşluk bırakır. Bu nedenle bundan sonra zamanımızı farklı bir şekilde geçirmek zorunda kalacağız”.

Büyük kariyerin ardından hayat: Seyahat ve padel

Cristiano, profesyonel futboldan ayrıldıktan sonra hangi aktivitelerle ilgilenmeyi planladığını da gizlemedi:

Hayatın tadını çıkarmak ve seyahat etmek: Futbolcu, daha fazla dinlenmeyi, ailesiyle dünyayı gezmeyi ve hayatın keyfini çıkarmayı hedefliyor;

Padel ve hobileri: Ronaldo, çok sevdiği padel maçlarını izlemeye ve bu raket sporunu bizzat yapmaya devam edeceğini belirtti;

Kazanılan başarıların değeri: Sporcu, bugüne kadar kendisinin ve takımlarının elde ettiği büyük tarihî zaferlerle gurur duyduğunu ve bunların mutluluğunu yaşamaya devam edeceğini ekledi.

Portekizli golcü sezon sonunda kramponlarını asarsa, bu dünya futbolu tarihindeki dev ve görkemli bir dönemin sona ermesi anlamına gelecek.

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