João Cancelo, Barcelona formasıyla tarihi bir başarıya imza atabilir

Portekizli deneyimli savunmacı João Cancelo, Barcelona’ya bir kez daha dönme hedefini gerçekleştirmek için ciddi çaba gösteriyor. Son saatlerde elde edilen bilgilere göre futbolcunun Katalan kulübüne transfer olma ihtimali giderek artıyor. Bu transferin yalnızca takım için değil, futbol tarihi açısından da eşsiz bir olay olması bekleniyor. Bu bilgiyi Goal.com haber aktarıyor.

Mundo Deportivo’nun haberine göre bu transfer gerçekleşirse João Cancelo’nun Barcelona’daki üçüncü ayrı dönemi olacak. Savunmacı, yaz arasındaki dönemde mevcut kulübü Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’e geçici olarak dönmek zorunda kalmıştı ancak İspanya’ya duyduğu özlem son günlerde daha da arttı.

Katalan kulübünün tarihindeki nadir örnekler

Barcelona, tarihinde takımdan ayrılıp daha sonra geri dönen birçok ünlü futbolcuya sahne oldu ancak bunların çoğu kulübün formasını yalnızca iki farklı dönemde giydi. Örneğin efsanevi Hristo Stoichkov, 1995’te Parma’ya transfer olmuş ve 1996’da Katalonya’ya geri dönmüştü. Dani Alves de São Paulo ile olan sözleşmesini feshederek 2021/22 sezonunun ikinci yarısında Camp Nou’ya dönmüştü.

Bu futbolcular arasında Ivan de la Peña da yer alıyor. 1998’de Lazio’ya katılan oyuncu, 2000/01 sezonunda kiralık olarak Barcelona’ya geri döndü. Akademiden yetişen Eric García, Gerard Piqué ve Jordi Alba da farklı yıllarda kulüpten ayrıldıktan sonra profesyonel düzeyde altyapısından çıktıkları takıma geri döndü.

Dünya futbolundaki benzer örnekler

Bir futbolcunun aynı takımda üç farklı dönemde forma giymesi, dünya futbolunda son derece nadir görülen bir durum. Bu ilginç örnekler arasında şu tanınmış futbolcuların kariyerleri de yer alıyor:

Carlos Tévez — Boca Juniors

Adriano Leite — Flamengo

Nuri Şahin — Borussia Dortmund

João Cancelo, Al-Hilal ile olan sözleşmesinin şartlarına rağmen Katalonya’ya dönme konusunda kesin kararını vermiş durumda. Bu transfer başarıyla tamamlanırsa Portekizli savunmacı, kulüp tarihinde kendine özgü bir sayfa açarak üç kez geri dönen az sayıdaki futbolcudan biri olabilir.