Para dağıtıldı: UFC 330 turnuvasının bonusları kimlere gitti?

ABD'nin Philadelphia kentinin ev sahipliği yaptığı, dünya MMA camiasının uzun süredir beklediği UFC 330 süper etkinliği sona erer ermez organizasyon yönetimi geleneksel olarak gecenin en iyi performanslarını belirledi ve rekor düzeyde bonuslar dağıttı.

Dikkat çekici şekilde, turnuva kapsamındaki hiçbir karşılaşma “Gecenin En İyi Maçı” ödülüne layık görülmedi. Bu nedenle tüm ana para ödülleri, bireysel olarak etkileyici ve erken galibiyetler elde eden sporculara “Gecenin Performansı” (Performance of the Night) ödülü kapsamında 100.000 ABD doları tutarında verildi.

100 bin dolarlık süper bonusun sahipleri ve nadir teknikler

Rakiplerini oktagonda sıra dışı ve seyir zevki yüksek tekniklerle mağlup eden dört dövüşçü büyük ödülün sahibi oldu:

Jeremiah Wells: Kırgızistanlı yetenekli dövüşçü Miktibek Oralbay ile karşılaşmasında rakibini nadir kullanılan “ninja” boğma tekniğiyle pes ettirdi;

Charles Johnson: Eduardo Enrique ile karşılaşmasında MMA tarihinde nadiren başarıyla uygulanan karmaşık “twister” tekniğini kullanarak erken galibiyet elde etti;

Dustin Stoltzfus: Mansur Abdul-Malik ile yaptığı mücadelede rakibini arkadan çıplak boğma (rear-naked choke) tekniğiyle mağlup etti;

Jalin Turner: Kaui Fernandes'i korkunç ve isabetli bir darbeyle nakavt ederek taraftarların alkışını kazandı.

Erken galibiyetlere 25 bin dolarlık teşvik

Ana 100 bin dolarlık performans bonuslarının yanı sıra promosyona, rakiplerini hakem kararına bırakmadan durdurmayı başaran bir dizi dövüşçü de ödüllendirildi:

Esteban Ribovich, Donte Johnson, Lucas Fernando ve deneyimli Neil Magny erken elde ettikleri galibiyetler karşılığında kişi başı 25.000 dolar ek garanti bonusu aldı.

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