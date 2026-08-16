Para dağıtıldı: UFC 330 turnuvasının bonusları kimlere gitti?

·4·Spor
Para dağıtıldı: UFC 330 turnuvasının bonusları kimlere gitti?

ABD'nin Philadelphia kentinin ev sahipliği yaptığı, dünya MMA camiasının uzun süredir beklediği UFC 330 süper etkinliği sona erer ermez organizasyon yönetimi geleneksel olarak gecenin en iyi performanslarını belirledi ve rekor düzeyde bonuslar dağıttı.

Dikkat çekici şekilde, turnuva kapsamındaki hiçbir karşılaşma “Gecenin En İyi Maçı” ödülüne layık görülmedi. Bu nedenle tüm ana para ödülleri, bireysel olarak etkileyici ve erken galibiyetler elde eden sporculara “Gecenin Performansı” (Performance of the Night) ödülü kapsamında 100.000 ABD doları tutarında verildi.

100 bin dolarlık süper bonusun sahipleri ve nadir teknikler

Rakiplerini oktagonda sıra dışı ve seyir zevki yüksek tekniklerle mağlup eden dört dövüşçü büyük ödülün sahibi oldu:

  • Jeremiah Wells: Kırgızistanlı yetenekli dövüşçü Miktibek Oralbay ile karşılaşmasında rakibini nadir kullanılan “ninja” boğma tekniğiyle pes ettirdi;

  • Charles Johnson: Eduardo Enrique ile karşılaşmasında MMA tarihinde nadiren başarıyla uygulanan karmaşık “twister” tekniğini kullanarak erken galibiyet elde etti;

  • Dustin Stoltzfus: Mansur Abdul-Malik ile yaptığı mücadelede rakibini arkadan çıplak boğma (rear-naked choke) tekniğiyle mağlup etti;

  • Jalin Turner: Kaui Fernandes'i korkunç ve isabetli bir darbeyle nakavt ederek taraftarların alkışını kazandı.

Erken galibiyetlere 25 bin dolarlık teşvik

Ana 100 bin dolarlık performans bonuslarının yanı sıra promosyona, rakiplerini hakem kararına bırakmadan durdurmayı başaran bir dizi dövüşçü de ödüllendirildi:

  • Esteban Ribovich, Donte Johnson, Lucas Fernando ve deneyimli Neil Magny erken elde ettikleri galibiyetler karşılığında kişi başı 25.000 dolar ek garanti bonusu aldı.

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

UFC 330UFCMMABonuslarPhiladelphia
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Nasaf evinde fırsatı tepti: Aslanlar 3 puanı kaptıNasaf evinde fırsatı tepti: Aslanlar 3 puanı kaptıBugün, 21:18Kulüp başkanı: “Trabzon’da herkes Salah’la yatıp Salah’la uyanıyor”Kulüp başkanı: “Trabzon’da herkes Salah’la yatıp Salah’la uyanıyor”Bugün, 21:16Christos Tzolis, Arsenal formasıyla ilk maçında taraftarların sevgisini kazandıChristos Tzolis, Arsenal formasıyla ilk maçında taraftarların sevgisini kazandıBugün, 21:15City darmadağın oldu: Maresca ilk maçında kaybetti, Arsenal 18. kez kupayı kazandı!City darmadağın oldu: Maresca ilk maçında kaybetti, Arsenal 18. kez kupayı kazandı!Bugün, 21:10Kramponlarını asacak mı? Ronaldo futboldan sonraki hayatı hakkında konuştuKramponlarını asacak mı? Ronaldo futboldan sonraki hayatı hakkında konuştuBugün, 21:06Shomurodov ve Fayzullayev ilk haftada ilk 11'de sahaya çıkacakShomurodov ve Fayzullayev ilk haftada ilk 11'de sahaya çıkacakBugün, 21:02
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Messi, Yamal’ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafı yorumladı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine