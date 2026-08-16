Dönüm noktası: Habib, Islam Makhachev’i mağlubiyet tehlikesinden nasıl kurtardı?

ABD’nin Philadelphia kentinde düzenlenen UFC 330 süper turnuvasının ana maçında yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev 1 numaralı tehlikeli rakip Ian Machado Garry’yimağlup ederek şampiyonluk kemerini başarıyla korudu.

Karşılaşmanın ardından Rus şampiyon, belirleyici beşinci raundun öncesinde köşesinde eski namağlup şampiyon Habib Nurmagomedov’un kendisine hangi talimatları verdiğini açıkladı.

4. ve 5. raundlar arasındaki kritik dakika

“Home of Fight” yayın organının X sosyal medya hesabında yayımlanan habere göre Makhachev, köşedeki kısa ancak belirleyici konuşmayla ilgili şunları söyledi:

“Final raunduna kadar üç raundu kazandığımı düşünüyordum. Ancak Habib bana beşinci raundu kazanmam gerektiğini söyledi. O zaman zaferin henüz garanti olmadığını anladım. Üçüncü ve dördüncü raundlarda tempomu biraz düşürmüştüm. Bu yüzden beşinci raundda daha fazla enerjim kalmış olabilir”.

Habib Nurmagomedov’un bu uyarısı ve durumu doğru değerlendirmesi, Islam’ın son beş dakikada daha aktif dövüşmesine ve hakem kararını lehine çevirmesine yardımcı oldu.

29 galibiyet: Nurmagomedov’un rekoruna eşitlendi

Bu başarı Islam Makhachev’in profesyonel karma dövüş sanatlarındaki konumunu daha da yükseltti:

Profesyonel rekor: Islam Makhachev’in artık 29 galibiyeti ve yalnızca 1 mağlubiyeti bulunuyor;

Nurmagomedov’un rekorunu tekrarladı: Makhachev bu galibiyetle, galibiyet sayısında arkadaşı ve hocası Habib Nurmagomedov’un (29-0) derecesine ulaştı;

Tarihi seri: Rus dövüşçü ayrıca UFC tarihindeki en uzun galibiyet serisinde (17 galibiyet) tek başına rekorun sahibi oldu.

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