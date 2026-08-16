Nasaf evinde fırsatı tepti: Aslanlar 3 puanı kaptı

·11·Spor
Nasaf evinde fırsatı tepti: Aslanlar 3 puanı kaptı

Özbekistan Süper Ligi'nin 17. haftasında, ulusal şampiyonamızın en çekişmeli ve yüksek tempolu rekabetlerinden biri yaşandı. Qarshi'deki Merkez Stadı'nda son şampiyon Nasaf, ezeli rakibi Taşkent temsilcisi Paxtakor ile karşı karşıya geldi.

Çekişmeli ve dramatik anlara sahne olan mücadelede başkentin Aslanlar'ı, 2-1'lik skorla azimli ve önemli bir galibiyet elde etti.

3 gol ve sahadaki sert mücadele

Maç ilk dakikalardan itibaren yüksek tempoda oynandı:

  • Kendi kalesine golle skor açıldı: 15. dakikada Paxtakor'un atağı sırasında Nasaf savunmacısı Alibek Davronov topu kendi kalesine gönderdi (0-1);

  • Nasaf dengeyi sağladı: İkinci yarının başında, 48. dakikada Qarshi ekibinin yetenekli orta saha oyuncusu Sharof Muhiddinov skoru eşitledi ve tribünleri dolduran taraftarları sevindirdi (1-1);

  • Bozorov'dan galibiyet golü: Maçın 72. dakikasında Nasaf'tan Paxtakor'a transfer olan Oybek Bozorov eski takımının ağlarını havalandırarak Taşkent ekibine önemli bir galibiyet getirdi (1-2).

Puan durumu: Paxtakor takibini güçlendirdi, Nasaf 6. sırada kaldı

Bu kritik maçtaki galibiyet, şampiyonluk yarışındaki mücadeleyi daha da kızıştırdı:

  • Paxtakor'un takibi: Taşkent ekibi puanını 38'e çıkararak 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve lider Neftchi'nin (42 puan) 4 puan gerisine geldi;

  • Nasaf'ın talihsizliği: Ro'ziqul Berdiyev'in öğrencileri ise evindeki bu yenilginin ardından 25 puanla puan tablosunun 6. basamağında kaldı.

Süper Lig. 17. hafta

  • Nasaf — Paxtakor — 1-2

  • 16 Ağustos, Qarshi, Merkez Stadı

  • Goller: Sharof Muhiddinov (48) — Alibek Davronov (15, kendi kalesine), Oybek Bozorov (72).

  • Nasaf: Abduvohid Ne'matov, Akrom Komilov (G'olib G'aybullayev, 46), Alibek Davronov, Umar Eshmurodov, Oybek Rustamov (Bekjon Rahmatov, 72), Murod Rahmatov, Sardor Bahromov (Abbos G'ulomov, 78), Zafarmurod Abdurahmatov (Diyor Abdunazarov, 46), Sharof Muhiddinov, Adenis Shala (Yusuf Otubanjo, 78), Bobur Abduxoliqov.

  • Paxtakor: Sanjar Quvvatov, Sherzod Nasrullayev, Hojiakbar Alijonov, Zaid Tahsin, Akmal Mozgovoy, Doston Hamdamov (Hojimat Erkinov, 67), Abdurauf Bo'riyev, Flamarion (Ibrohim Ibragimov, 88), Sardor Sobirxo'jayev, Bashar Resan (Oybek Bozorov, 67), Stefen Chinedu (Murtazo Puraliganji, 78).

  • Sarı kartlar: Oybek Rustamov (30), Doston Hamdamov (45+5), Sardor Sobirxo'jayev (52), Diyor Abdunazarov (54), G'olib G'aybullayev (88).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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