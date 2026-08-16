City darmadağın oldu: Maresca ilk maçında kaybetti, Arsenal 18. kez kupayı kazandı!

·34·Spor
City darmadağın oldu: Maresca ilk maçında kaybetti, Arsenal 18. kez kupayı kazandı!

İngiltere’de yeni futbol sezonu, geleneksel olarak ülkenin Süper Kupası (FA Community Shield) için oynanan büyük mücadeleyle başladı. Londra’daki görkemli Wembley Stadyumu’nda Premier League şampiyonu Arsenal ile FA Cup sahibi Manchester City karşı karşıya geldi.

Çekişmeli ve sert geçen mücadelede Mikel Arteta’nın öğrencileri rakip kaleye cevaplanamayan 3 gol göndererek 3-0’lık farklı bir galibiyet aldı ve tarihinde 18. kez İngiltere Süper Kupası’nın sahibi oldu.

1. dakikada gelen erken gol ve City’nin kalesine 3 gol

Karşılaşma, Arsenal’in beklenmedik ve hızlı hücumuyla başladı:

  • Erken darbe: Maçın henüz 1. dakikasında savunmacı Riccardo Calafiori skoru açarak Manchester City’yi şoke etti;

  • Farkın açılması: 28. dakikada Alman forvet Kai Havertz ikinci golü atarak takımların devre arasına 2-0’lık skorla gitmesini sağladı;

  • Son nokta: İkinci yarının başında, 48. dakikada takım kaptanı Martin Ødegaard Manchester ekibinin filelerini havalandırarak maçın kaderini fiilen belirledi (3-0).

Khusanov 90 dakika oynadı, Maresca ilk maçında kaybetti

Bu karşılaşma, Özbekistanlı futbolseverler için özellikle büyük ilgi uyandırdı:

  • Abdukodir Khusanov 90 dakika sahada: Özbekistan Millî Takımı’nın savunmacısı Abdukodir Khusanov, Manchester City’nin stoper hattında Rúben Dias ve Joško Gvardiol ile birlikte ilk dakikadan hakemin son düdüğüne kadar 90 dakika boyunca sahada kaldı;

  • Maresca için kötü başlangıç: Manchester City’nin yeni teknik direktörü Enzo Marescaiçin takımın başındaki ilk resmî maç başarısızlıkla sonuçlandı.

İngiltere Süper Kupası. Final

  • Arsenal — Manchester City — 3-0

  • 16 Ağustos, Wembley Stadyumu

  • Goller: Calafiori (1), Havertz (28), Ødegaard (48).

  • Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori (Hincapié, 60), Guimarães (Rice, 46), Lewis-Skelly (Zubimendi, 75), Madueke (Saka, 60), Ødegaard (Eze, 84), Soler, Havertz (Gyökeres, 75).

  • Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly (Guehi, 54), Anderson (Lewis, 60), Kovačić (Nico, 79), Semenyo, Foden (Cherki, 60), Doku (Grealish, 46), Haaland (Marmoush, 54).

  • Sarı kartlar: Foden (24), Calafiori (38), Gvardiol (53), Ødegaard (84).

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ArsenalManchester CityWembleyAbdukodir KhusanovEnzo Maresca
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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