Dana White, Makhachev ve Garry maçı hakkında sansasyonel açıklama yaptı!
ABD'nin Philadelphia kentinde sona eren UFC 330 numaralı turnuvanın ana maçı — yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev ve 1 numaralı rakip Ian Machado Garry arasındaki mücadele, dünya karma dövüş sanatları camiasında hararetli tartışmalara yol açıyor.
Turnuvanın ardından düzenlenen resmi basın toplantısında UFC Başkanı Dana White şampiyonluk mücadelesi öncesinde sürpriz bir sonuç (apset) beklediğini açıkça itiraf etti.
«Islam için kolay olmadı, Ian sansasyona çok yaklaştı»
Dana White Islam Makhachev'in soğukkanlı bir şekilde mücadele ettiğini belirterek kişisel tahminlerini paylaştı:
«Makhachev, Garry'yi kontrol etti ve onu tamamen etkisiz hale getirdi. Maçı kazanmak için yapması gereken her şeyi yaptı. Bu akşam bir sansasyon (apset) yaşanacağını düşünüyordum. Bugün sürpriz bir sonuç çıkabileceğini hissediyordum.
Çünkü ortaya çok şey konmuştu — Islam'ın tüm rekorları ve Anderson Silva'nın rekorunu geçme hedefi. Bu nedenle bugün sürpriz bir sonuç bekliyordum. Ian buna çok yaklaştı. Herkes maçın Islam için kolay geçmediğini gördü».}
5 rauntluk mücadele ve hakemlerin oybirliğiyle verdiği karar
Rakibin güçlü direncine rağmen mevcut şampiyon, oktagondaki inisiyatifi kaybetmedi ve mücadeleyi 25 dakika boyunca tamamen kontrolü altında tuttu:
Hakemlerin değerlendirmesi: Yan hakemler oybirliğiyle galibiyeti Rus şampiyona verdi;
Kesin skorlar: İki hakem — Sal D'Amato ve Mike Bell Makhachev lehine 49-46'lık skor verirken, üçüncü hakem Eric Colon mücadeleyi 48-47 skorla Islam'ın galibiyeti olarak değerlendirdi.
Böylece Islam Makhachev, yarı orta sıklet şampiyonluk kemerini ilk kez savunmakla kalmadı, üzerindeki büyük psikolojik ve tarihsel baskının da başarıyla üstesinden geldi.
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