Dana White, Makhachev ve Garry maçı hakkında sansasyonel açıklama yaptı!

ABD'nin Philadelphia kentinde sona eren UFC 330 numaralı turnuvanın ana maçı — yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev ve 1 numaralı rakip Ian Machado Garry arasındaki mücadele, dünya karma dövüş sanatları camiasında hararetli tartışmalara yol açıyor.

Turnuvanın ardından düzenlenen resmi basın toplantısında UFC Başkanı Dana White şampiyonluk mücadelesi öncesinde sürpriz bir sonuç (apset) beklediğini açıkça itiraf etti.

Dana White Islam Makhachev'in soğukkanlı bir şekilde mücadele ettiğini belirterek kişisel tahminlerini paylaştı:

«Makhachev, Garry'yi kontrol etti ve onu tamamen etkisiz hale getirdi. Maçı kazanmak için yapması gereken her şeyi yaptı. Bu akşam bir sansasyon (apset) yaşanacağını düşünüyordum. Bugün sürpriz bir sonuç çıkabileceğini hissediyordum.

Çünkü ortaya çok şey konmuştu — Islam'ın tüm rekorları ve Anderson Silva'nın rekorunu geçme hedefi. Bu nedenle bugün sürpriz bir sonuç bekliyordum. Ian buna çok yaklaştı. Herkes maçın Islam için kolay geçmediğini gördü».}