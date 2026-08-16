Kulüp başkanı: “Trabzon’da herkes Salah’la yatıp Salah’la uyanıyor”

Türk futbolunda büyük yankı uyandıran transferlerden biri, dünya futbolunun yıldızı Mohamed Salah’ın Trabzonspor’a katılması, yalnızca spor alanında değil, sosyal ve ekonomik alanlarda da yeni bir dalga başlattı.

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan “ON Sport” televizyon kanalına verdiği özel röportajda, Mısırlı forvetin takıma gelişinin nasıl karşılandığını ve kulüp yaşamındaki büyük rolünü heyecanla anlattı.

Şehirde bayram havası ve takımda sıcak atmosfer

Kulüp başkanının belirttiğine göre Salah’ın gelişi, Trabzon halkının ve taraftarların moralini büyük ölçüde yükseltti:

Taraftarların heyecanı: “Trabzon’daki Türkler Mohamed Salah’ın adıyla yatıp onun adıyla uyanıyor. Transferin gerçekleşmesinin ardından taraftarlarımız büyük bir coşkuyla yaşıyor”;

Dünyanın en önemli isimlerinden biri: “Bu mutlu anları büyük bir heyecanla yaşıyoruz. Salah dünyanın en önemli futbolcularından biri, belki de en önemlisi. Takıma geldiği ilk günden itibaren takım arkadaşlarıyla harika ve samimi bir atmosfer oluşturdu.”

Futbolun ötesinde bir unsur: İslam dünyası ve turizm köprüsü

Ertuğrul Doğan, bu transferin yalnızca bir spor anlaşması olmadığını, uluslararası ilişkiler ve ekonomi açısından da önemli bir araç olduğunu özellikle vurguladı:

İslam dünyası için gurur: “Mohamed Salah’ın bize gelmesi, futbolun ötesinde birçok alanda da kulübümüzü destekleyecek. O, tüm İslam dünyası için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır”;

Mısır ile Türkiye arasında köprü: Salah, iki kardeş ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve yakınlaşmanın daha da güçlenmesinde özel bir köprü görevi görüyor;

Turist akını: “Mohamed Salah’ı yeşil sahada kendi gözleriyle izlemek için Trabzon’u ziyaret edecek Mısırlı ve Arap turistlerin sayısının önemli ölçüde artmasını bekliyoruz.”

Kulüp yönetimi, Mohamed Salah’ın yeteneği ve deneyiminin Trabzonspor’u Türkiye şampiyonluk yarışında mutlak favorilerden biri haline getireceğine tamamen inanıyor.

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