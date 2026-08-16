Christos Tzolis, Arsenal formasıyla ilk maçında taraftarların sevgisini kazandı

Londra ekibi Arsenal, sezon öncesi hazırlık maçında Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek İngiltere Süper Kupası'nı kazandı. Bu karşılaşmada takımın yeni transferi Christos Tzolis, etkileyici performansıyla herkesin dikkatini çekti. Club Brugge'den 34 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Yunan kanat oyuncusu, ilk resmi maçında sahanın öne çıkan isimlerinden biri oldu ve teknik direktör Mikel Arteta'nın güvenini tamamen boşa çıkarmadı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Goal.com'un haberine göre Londra ekibinin yaz transfer döneminde Real Madrid'in forveti Vinicius Junior'ın peşinde olduğu belirtiliyordu. Ancak Christos Tzolis, ilk resmi maçında bu pozisyonu başarıyla doldurabileceğini sahada kanıtladı. Karşılaşmada 90 dakika forma giyen futbolcu, rakip savunmaya zor anlar yaşattı ve iki önemli gol pası verdi.

Gol Pasları Ve Saha İçindeki Hareketlilik

Karşılaşmanın ikinci golü, Tzolis'in etkinliği sayesinde geldi. Martin Ødegaard sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi, Christos ise kale direğinin hemen yanında topu kafayla Kai Havertz'e indirdi. Havertz yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Kaleci Gianluigi Donnarumma topa dokunmasına rağmen gole engel olamadı.

Yunan futbolcu bunun ardından da hücumlarını sürdürdü ve maç boyunca 42 kez topla buluşmayı, iki önemli pozisyon yaratmayı ve üç kilit pas vermeyi başardı. Üçüncü golde de kendini gösteren Tzolis, Ødegaard'a uygun bir pas verdi. Takım kaptanı ise savunmacı Joško Gvardiol'u geçerek kaleciyi çaresiz bıraktı ve topu ağlara gönderdi.

Uzmanlardan Ve Taraftarlardan Övgü

BBC Radio 5Live yayınında eski futbolcu Pat Nevin, bu pozisyonu övgüyle değerlendirerek Tzolis'in Ødegaard'a verdiği pasın son derece akıllıca ve yerinde olduğunu vurguladı. Sosyal medyada da Arsenal taraftarları yeni transferi coşkuyla karşılarken, onun kulüp tarihindeki en başarılı transferlerden biri olmasını umuyor. Taraftarlardan biri, futbolcunun Club Brugge'deki performansını hatırlatarak takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Teknik direktör Mikel Arteta da yeni öğrencisinin performansından duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Arteta'ya göre futbolcu takıma çok hızlı uyum sağladı ve takım arkadaşlarıyla iyi bir iletişim kurdu. Arteta taraftarlara seslenerek, "Bence bu futbolcuyu çok seveceksiniz" ifadelerini kullandı.