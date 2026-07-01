Azamat Abduraimov, Cannavaro'nun performansını sert bir dille eleştirdi

Özbek futbolunun efsanesi Azamat Abduraimov, Özbekistan milli takımının teknik direktörü Fabio Cannavaro'nun 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirdi.

Rusya'nın «Sport-Express» gazetesine röportaj veren uzman, İtalyan teknik adamın atanmasının milli takıma beklenen avantajı sağlamadığını vurguladı. Ona göre, Temur Kapadze'nin görevde kalması da mantıklı bir karar olabilirdi.

Cannavaro atamasının olumlu yanları da var

Azamat Abduraimov, Fabio Cannavaro'nun dünya futbolundaki itibarını ve futbolculuk kariyerindeki büyük başarılarını takdir etti.

İtalyan uzmanın milli takıma gelmesinin ardından futbolculara farklı bir bakış açısıyla yaklaştığını belirtti. Bunun sonucunda, daha önce milli takım kadrosunda yer almayan bazı genç futbolculara da şans verildi.

Abduraimov, «Cannavaro'nun teknik direktör olarak atanmasının hem olumlu hem de olumsuz yanları var. Futbolcu olarak büyük bir itibara ve dünya futbolunda önemli bir isme sahip», dedi.

Uzman, 19 yaşındaki Behruz Karimov'un ilk 11'de sahaya çıkmasını bu tür olumlu değişikliklerden biri olarak gösterdi.

Ona göre, önceki teknik direktörler döneminde bu kadar genç bir futbolcunun Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alması oldukça zor olurdu.

«Cannavaro, Kapadze'den daha üstün olduğunu kanıtlayamadı»

Bununla birlikte Azamat Abduraimov, Cannavaro'nun teknik direktörlük kariyerinin beklentilerin altında kaldığını açıkça ifade etti.

Ona göre, İtalyan uzman yerel teknik direktörlerden daha üstün olduğunu pratikte kanıtlayamadı.

«Kapadze'nin yerine Cannavaro'nun gelmesinin hiçbir avantaj sağlamadığını rahatlıkla söyleyebilirim», dedi.

Abduraimov, Cannavaro'nun dünya futbol tarihinin en güçlü savunmacılarından biri olması nedeniyle Özbekistan milli takımının savunma hattını güçlendireceğini umduğunu belirtti.

Ancak Dünya Kupası'ndaki sonuçlar bu beklentileri karşılamadı. Özbekistan milli takımı üç maçta toplam 11 gol yedi.

Kaleci pozisyonu zayıf nokta haline geldi

Özbek futbolunun efsanesi, Dünya Kupası boyunca kadro seçiminde de bir dizi hata yapıldığını vurguladı.

Ona göre, kaleci pozisyonu milli takımın en sorunlu noktalarından biri oldu. Bazı maçlarda savunma ve kaleci arasındaki uyum eksikliği sonuca olumsuz yansıdı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan belirleyici maçın ikinci yarısı da ayrıca eleştirildi.

Abduraimov, Özbekistan'ın devre arasından sonra oyun kontrolünü kaybettiğini söyledi. Teknik heyetin ise zamanında oyuncu değişiklikleri ve taktiksel hamlelerle durumu düzeltemediğini belirtti.

«Takım ikinci yarıda tamamen başarısız bir performans sergiledi. Teknik heyet, galibiyet skorunu korumak için gerekli önlemleri alamadı», dedi.

Abduraimov yerel teknik direktörlerin destekçisi

Azamat Abduraimov, Özbekistan milli takımının başında yerel bir uzmanın olmasını desteklediğini açıkça belirtti.

Meseleyi sadece Cannavaro'nun yüksek maaş almasıyla ilgili görmediğini, eğer ünlü bir yabancı teknik direktör ülkenin futboluna yeni bilgiler, deneyimler ve bir sistem getirirse, harcanan miktarın anlaşılabilir olduğunu vurguladı.

Uzman, bu konuda Guus Hiddink'in Rusya milli takımındaki çalışmalarını örnek gösterdi.

Hiddink, Rus futboluna sadece sonuç değil, aynı zamanda yeni bir bakış açısı ve büyük bir deneyim getirmişti. Abduraimov'a göre, Cannavaro'nun çalışmalarında şu ana kadar böyle bir etki görülmüyor.

Teknik heyette Özbek antrenörlerin olmaması eleştirildi

Abduraimov'u endişelendiren bir diğer önemli konu ise Cannavaro'nun teknik ekibinde yerel uzmanların bulunmaması.

Ona göre, yabancı bir teknik direktör geldiğinde, Özbek uzmanların onun yanında çalışarak deneyim kazanması gerekirdi.

«Şu an Cannavaro'nun ekibinde deneyim kazanacak tek bir Özbek antrenör bile yok. Cannavaro ve ekibi kendilerinden sonra nasıl bir miras bırakacak?» dedi Abduraimov.

Bu soru, Cannavaro'nun performansının sadece mevcut sonuçlarla değil, aynı zamanda Özbek futbolunun geleceğine yaptığı katkı açısından da değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Babası sonuçlardan dolayı derin üzüntü duydu

Röportaj sırasında Azamat Abduraimov'a, Özbek futbolunun efsanesi babası Berodir Abduraimov'un Dünya Kupası hakkındaki düşünceleri de soruldu.

Azamat Abduraimov, babasıyla bu konuyu henüz detaylıca konuşmadığını, babasının şu an hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

«Elbette milli takım maçlarını izledi ve sonuçlardan dolayı derin üzüntü duyduğunu biliyorum. Belki Cannavaro ve takımın oyununa dair değerlendirmesi benimkinden bile daha sert olur», dedi.

Ayrıca, babasının Nikita Simonyan'ın vefatını da çok ağır karşıladığını hatırlattı. Abduraimov ailesi için Simonyan, futbola sadakat ve profesyonelliğin gerçek bir örneğiydi.

Özbekistan ilk Dünya Kupası'nı mağlubiyetlerle tamamladı

Hatırlatmak gerekir ki, Özbekistan milli takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında yer aldı.

Fabio Cannavaro'nun öğrencileri grup aşamasında Kolombiya, Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştı. Milli takım üç maçta da mağlup olarak play-off aşamasına kalamadı.

Azamat Abduraimov'a göre, Dünya Kupası katılımıyla ilgili daha geniş bir analiz daha sonra yapılabilir. Ancak ilk sonuç şu ki, Cannavaro'nun atanması şu ana kadar milli takıma belirgin bir avantaj sağlamadı.