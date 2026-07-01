Arsenal'de Beklenmedik Değişim: Morgan Rogers, Martin Odegaard'ın Yerini mi Alacak?

Londralı Arsenal kulübü çevresinde sansasyonel transfer söylentileri yayılıyor. İngiltere Premier League'in mevcut şampiyonunun, kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla Aston Villa yıldızı Morgan Rogers ismini değerlendirdiği söyleniyor. En dikkat çekici olanı ise, bu transfer gerçekleşirse takım kaptanı Martin Odegaard'ın kulüpten ayrılabileceğine dair tahminlerin ortaya çıkması. Goal.com haberi veriyor.

Goal.com'a verdiği röportajda Arsenal'in eski orta saha oyuncusu Stefan Schwarz bu duruma ilişkin görüşlerini bildirdi. Ona göre, takım kaptanını ve lider oyuncusunu satmak şu aşamada mantıksız görünebilir. Buna rağmen, futbol dünyasındaki finansal faktörler ve kadroyu yenileme ihtiyacı, her türlü beklenmedik karara yol açabilir.

Kaptanın geleceği soru işaretleri altında mı?

Martin Odegaard 27 yaşında ve mevcut sözleşmesinin bitmesine daha iki yıl var. Son zamanlarda Norveçli oyun kurucunun sakatlıklarla ilgili sorunları ve kulübün finansal kaynaklar yaratma isteği, onun transfer listesine konulacağı yönündeki konuşmaları körüklüyor. Real Madrid'den kiralık gelip daha sonra takımın ayrılmaz bir parçası haline gelen futbolcu için bu beklenmedik bir dönüm noktası olabilir.

Stefan Schwarz, teknik direktörlerin her zaman en iyi seçenekleri korumak istediğini vurguluyor. "Bence Martin Odegaard en az bir sezon daha takımda kalır. Bazen her şey paraya dayanmaz, spordaki başarı daha önemlidir. Eğer takım kazanmaya devam ederse, futbolcunun piyasa değeri daha da artacaktır," diyor eski orta saha oyuncusu.

Morgan Rogers ve Yeni Proje

Aston Villa formasıyla göz dolduran Morgan Rogers, günümüzde Mikel Arteta sistemine uyum sağlayabilecek en yetenekli isimlerden biri olarak görülüyor. Arsenal, uzun zamandır beklenen şampiyonluktan sonra hegemonyasını kurmayı hedefliyor. Bunun için ise kadronun düzenli olarak yenilenmesi ve rekabetin artırılması gerekiyor.

Londralılar geçen sezon Manchester City ve Liverpool gibi devleri geride bırakarak 22 yıllık bir aradan sonra altın madalyalara ulaştı. Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye karşı şanslarını kaybetmiş olsalar da, Mikel Arteta yönetimindeki proje zirveye ulaşmaya çalışıyor. Morgan Rogers gibi genç ve üretken oyuncuların katılımının tam olarak bu amaca hizmet etmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, Arsenal yönetiminin zor bir seçimle karşı karşıya olduğu söylenebilir. Deneyimli kaptanı korumak veya yeni bir kan olarak Morgan Rogers'ı getirmek, takımın gelecek sezondaki sonuçlarını doğrudan etkileyecektir. Transfer penceresi kapanana kadar bu konunun spor basınının odak noktasında olacağı kesin.