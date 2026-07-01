Cristiano Ronaldo ve Dünya Kupası Play-off Serisi: Efsane Kötü Geleneğe Son Verebilir mi

Futbol tarihinin en büyük golcülerinden biri olan Cristiano Ronaldo, inanılmaz kariyeri boyunca neredeyse tüm zirvelere tırmanmış olsa da, Dünya Kupaları'nın belirleyici anlarında hala beklenen sonucu veremiyor. Portekizli yıldız, altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçmiş olsa da, play-off aşamalarındaki istatistikleri şaşırtıcı derecede boş görünüyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Cristiano Ronaldo, şimdiye kadar Dünya Kupaları kapsamında toplam 10 gol atmayı başardı. Bu rakamla tüm zamanların en iyi golcüleri listesinde on birinci sırada yer alıyor. Ancak dikkat çekici nokta şu ki, bu gollerin tamamı sadece grup aşaması maçlarında kaydedildi. Play-off'taki sekiz maçta sahaya çıkan forvet, rakip ağları bir kez bile sarsamadı.

Tarihi başarı ve play-off'taki başarısızlık

Ronaldo, Dünya Kupası'ndaki ilk çıkışını 2006 yılında Almanya sahalarında yapmıştı. O dönemde İran kalesine penaltıdan gol atarak Portekiz tarihinin en genç golcüsü olmuştu. Portekiz o turnuvada yarı finale kadar yükselmiş olsa da, genç Ronaldo dört play-off maçında sessiz kaldı. O zamanlar henüz bir santrafor değil, kanat oyuncusu olduğu için bu durum kamuoyu tarafından sert bir şekilde eleştirilmemişti.

Ancak Almanya'daki turnuva, Ronaldo'nun karakteri etrafındaki tartışmalarla hatırlanıyor. İngiltere ile oynanan çeyrek final maçında, Manchester United'daki takım arkadaşı Wayne Rooney kırmızı kart gördükten sonra Ronaldo'nun yedek kulübesine göz kırpması İngiliz basınında büyük yankı uyandırmıştı. Frank Lampard ve Steven Gerrard gibi yıldızlar, o dönemde Ronaldo'nun bu hareketini bir sporcuya yakışmayan bir davranış olarak değerlendirmişti.

Yeni bir fırsat ve Hırvatistan sınavı

Şimdi Portekiz milli takımı, Hırvatistan karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cristiano Ronaldo için bu sadece sıradan bir maç değil, aynı zamanda play-off'taki "kara geleneğine" son vermek için bir fırsattır. Fiziksel durumu ve çalışma azmi hala üst düzeyde olsa da, taraftarlar ve uzmanlar onun en kritik anlarda takımı kurtarıp kurtaramayacağı konusunda şüpheyle yaklaşıyor.

Ronaldo kariyeri boyunca birçok rekor kırdı. Yakın zamanda altı farklı büyük turnuvada gol atan tek futbolcu olarak tanındı. Ancak Dünya Kupası kupasını havaya kaldırma ve play-off'ta gol atma hayali hala gerçekleşmedi. Hırvatistan ile oynanacak olan gelecek maçın bu sorulara cevap vermesi bekleniyor.

Sonuç olarak, Cristiano Ronaldo gibi fenomen bir futbolcu için play-off'taki golsüz seri, mirasına gölge düşürüyor. Eğer bu seriyi bozabilirse, sadece istatistiklerini zenginleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Portekiz'in dünya tahtına giden yolundaki en büyük engeli de kaldırmış olacak.