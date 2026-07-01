Lamine Yamal: "Fransa bizden daha güçlü değil, Dünya Kupası'nı kazanacağız"

·40·Spor
Lamine Yamal: "Fransa bizden daha güçlü değil, Dünya Kupası'nı kazanacağız"

İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde kesin hedeflerini açıkladı. Yetenekli hücum oyuncusu, İspanya'nın potansiyelini yüksek değerlendirerek takımının her rakibi yenebileceğini vurguladı. Ona göre "La Roja" şu anda dünyanın en güçlü takımlarından biri. Goal.com haberine göre.

Goal.com'un haberine göre Yamal, İspanya'nın ana rakiplerinden biri olarak görülen Fransa Milli Takımı'ndan çekinmediğini belirtti. Didier Deschamps'ın öğrencilerinin İspanya'dan üstün olmadığını ve karşılıklı maçların bunu kanıtladığını hatırlattı. Genç yetenek, Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşacağına tam olarak inanıyor.

Fransa ile rekabet ve İspanya'nın üstünlüğü

Yamal röportajında Fransa Milli Takımı etrafındaki gürültülere değinerek, onları yenilmez bir takım olarak görmediğini söyledi. "Hiçbir takım için yenilmez denemez. Fransa bizden daha iyi değil; Avrupa Şampiyonası'ndan beri bizi yenemediler. Şu an kimse önümüzde değil ve net bir favori yok", diye belirtti futbolcu.

Bilindiği üzere İspanya, Euro 2024 yarı finalinde Kylian Mbappe önderliğindeki Fransa'yı mağlup etmişti. Yamal, bu galibiyeti örnek göstererek İspanya'nın her türlü yıldız kadroya karşı onurlu bir oyun sergileyebileceğini kanıtladığını ifade etti. Sözlerine göre, turnuva başladığında aklında tek bir hedef olacak: kupayı havaya kaldırmak.

Galibiyet duyguları ve güçlü karakter

Lamine Yamal, sahadaki becerisinin yanı sıra soğukkanlılığıyla da dikkat çekiyor. Dünya Kupası'nı kazansa bile gözyaşı dökmeyeceğini ve duygularını kontrol edebileceğini söyledi. Futbolcu, sadece sakatlandığında veya annesinin ağladığını gördüğünde duygusallaştığını itiraf etti.

"Asla aşırı heyecanlanmam ve ağlamam. Sadece annemin gözyaşlarını gördüğümde ağladım. Dünya Kupası'nı kazansak bile ağlamayacağım kesin, bu imkansız", diyor 18 yaşındaki hücum oyuncusu. Ayrıca, galibiyeti nasıl kutlayacağı sorusuna yanıt verirken, dini inançları nedeniyle vücuduna dövme yaptırmayacağını da ekledi.

İspanya Milli Takımı, Luis de la Fuente liderliğinde yeni nesil temsilcilerle şekilleniyor. Yamal gibi genç ve özgüvenli futbolcuların varlığı, takımın gelecekteki başarıları için bir temel oluşturuyor. Şu an futbol dünyası, Yamal'ın bu cesur tahminlerinin pratikte ne kadar karşılık bulacağını büyük bir merakla bekliyor.

Lamine YamalİspanyaFransaDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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