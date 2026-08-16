Ramazon Temirov, Abu Dabi’deki UFC 333 maçı öncesi halka seslendi

Dünyanın en prestijli MMA ligi olarak kabul edilen UFC’de yenilmezliğini sürdüren Özbekistanlı başarılı dövüşçü Ramazon Temirov’in bir sonraki maçı resmen onaylandı.

Vatandaşımız 24 Ekim ’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki görkemli Etihad Arena’da düzenlenecek numaralı UFC 333 süper turnuvasında oktagona çıkacak.

İlk 5’e giden yol açık: Rakip Loner Kavana

Sinek sıklet kategorisinde gerçekleşecek bu karşılaşma, her iki dövüşçü için de şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor:

Sıralamadaki konumlar: Şu anda İngiliz Loner Kavana, sıklet sıralamasında 6. sırada , Ramazon Temirov ise 7. basamakta yer alıyor;

Karşılaşmanın önemi: Bu maçtaki galibiyet, vatandaşımızın sıkletin ilk 5’ine girmesini ve gelecekteki kemer maçları için doğrudan aday olmasını sağlayabilir.

“Dua edin”: Temirov’dan taraftarlarına mesaj

Maçın resmen açıklanmasının ardından Ramazon Temirov, sosyal medya hesabında samimi ve motive edici bir paylaşım yaptı:

“Elhamdülillah, halkım, tarih yazmamız için bir adım daha. İnşallah, dua edin”.

Hayalindeki rakip ve Abu Dabi’deki galibiyet serisi

Abu Dabi oktagonu, Ramazon için oldukça özel ve uğurlu bir arena:

Erceg karşısında nakavt: 25 Temmuz’da yine Abu Dabi’de gerçekleşen maçta Temirov, sıkletin eski kemer adayı Avustralyalı güçlü dövüşçü Steve Erceg ’i daha ilk rauntta korkunç bir teknik nakavtla mağlup ederek büyük ses getirmişti;

Kavana meydan okuması: O karşılaşmanın ardından oktagonda verdiği röportajda vatandaşımız, kendisi gibi ayakta açık ve seyir zevki yüksek bir dövüş sergileyen Loner Kavana ile karşılaşmak istediğini açıkça söylemişti. UFC yönetimi de bu ilgi çekici planı hayata geçirdi.

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