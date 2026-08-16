Ukrayna, Rusya topraklarını ilk kez İngiliz dronlarıyla vurdu
Ukrayna, Rusya topraklarındaki stratejik hedeflere yönelik saldırı operasyonlarında ilk kez Birleşik Krallık’ta üretilen yüksek hassasiyetli insansız hava araçlarını (dronları) kullandı.
Bu bilgiyi Birleşik Krallık’ınsaygın The Times gazetesi kaynaklarına dayandırarak duyurdu.
Hedef alınan şehirler ve kullanılan dron türleri
Gazetenin haberine göre, İngiliz teknolojileri kullanılarak farklı mesafelerdeki birden fazla hedefe saldırı düzenlendi:
Volgograd ve Yaroslavl yönü: Ukrayna tarafı, uzak mesafedeki hedefleri vurmak için İngiliz Callen-Lenz şirketi tarafından üretilen Nyan dronlarının yanı sıra Birleşik Krallık’ınbir başka askeri şirketine ait dronları da kullandı;
Herson bölgesindeki operasyon: Kaynakların bildirdiğine göre, bu yılın nisan ayında Herson bölgesindeki hedeflere yönelik saldırıda Malloy Aeronautics şirketinin T-150 model ağır dronu başarıyla kullanıldı.
Moskova’nın olası tepkisi ve NATO riski
Askerî uzmanlar ve analistler, bu gelişmelerin ardından ortaya çıkabilecek senaryoları değerlendiriyor:
Üreticilere karşı önlemler: Analistler, Rusya’nın söz konusu İngiliz silah üreticisi şirketlerine ve tedarik zincirlerine karşı misilleme önlemleri veya asimetrik saldırılar düzenleyebileceğini öngörüyor;
NATO ile doğrudan çatışma: Bununla birlikte uzmanlar, bu durum nedeniyle Rusya ile NATO ittifakı arasında doğrudan bir askerî çatışma çıkma ihtimalini oldukça düşük değerlendiriyor.
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