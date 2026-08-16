Arsenal, Manchester City’yi net bir galibiyetle mağlup ederek sezon öncesi ciddi bir uyarı verdi

·1·Spor
Arsenal, Manchester City’yi net bir galibiyetle mağlup ederek sezon öncesi ciddi bir uyarı verdi

İngiltere futbolunda yeni sezonun resmî başlangıcı kabul edilen karşılaşmada Arsenal ekibi, başlıca rakiplerinden biri olan Manchester City karşısında farklı ve net bir galibiyet aldı. Üç golle gelen bu başarı, Londra ekibinin tarihindeki onuncu Community Shield (Süper Kupa) kupasını kazanmasını sağladı. Bu karşılaşma yalnızca onursal bir unvan için oynanan maç olmakla kalmadı, aynı zamanda Mikel Arteta’nın öğrencilerinin yaklaşan lig öncesinde ne kadar yüksek bir form düzeyinde olduğunu da açıkça gösterdi. Goal.com’un haberine göre.

Karşılaşma boyunca sahada tam anlamıyla üstünlük kuran “Topçular”, rakibine neredeyse hiç fırsat tanımadı. Geçen sezonki çetin şampiyonluk yarışının mantıklı bir devamı niteliğindeki bu mücadelede Arsenal rakibinin hücum gücünü tamamen etkisiz hâle getirerek maçın kaderini kendi lehine belirledi. Bu galibiyet, ekibin yeni sezona yalnızca taktiksel açıdan değil, psikolojik olarak da hazır olduğunu gösteriyor.

Martin Ødegaard’ın etkileyici performansı ve takım liderliği

Karşılaşmanın başlıca kahramanlarından biri Arsenal kaptanı Martin Ødegaard’dı. Norveçli orta saha oyuncusu sahada gerçek bir gösteri sunarak takımının hücumlarını ustalıkla yönetti. Sahadaki hareketleri uzmanlar ve taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Squawka istatistik ağına göre Martin Ødegaard, karşılaşma boyunca kusursuz bir performans sergiledi:

  • Üç dripling girişiminin üçünü de başarıyla tamamladı;
  • İki şutunun ikisi de isabetliydi;
  • Pas isabet oranı yüzde 95 oldu; 58 pasın 55’i takım arkadaşlarına ulaştı.
Bu göstergeler, orta saha oyuncusunun yalnızca hücumda değil, topa sahip olma ve oyunu kontrol etme konusunda da ne kadar önemli bir figür olduğunu bir kez daha doğruladı.

Erling Haaland’ın şanssız akşamı

Eğer Arsenal kaptanı gecenin kahramanına dönüştüyse, Manchester City forveti Erling Haaland için bu karşılaşma unutulmaz değil, aksine oldukça şanssız geçti. Norveçli golcü sahada adeta kayboldu ve alışılmış tehlikeli oyunundan uzak bir görüntü sergiledi. Londra ekibinin savunmacıları onu her açıdan marke ederek pas yollarını kapattı.

Kaynağın aktardığına göre Erling Haaland’ın istatistikleri, karşılaşma boyunca ne kadar zorlandığını açıkça ortaya koyuyor. Maç boyunca topa yalnızca 7 kez dokundu, 5 pas yaptı ve 2 şut çekti; bunlardan sadece biri isabetliydi. Haaland rakibin ceza sahası içinde topa yalnızca iki kez dokunabildi ve net bir gol fırsatını değerlendiremedi. Ayrıca bir pozisyonda ofsayta yakalandı ve girdiği hiçbir ikili mücadeleyi kazanamadı.

Tamamlanan karşılaşma Arsenal’in gelecek sezonda şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Manchester City ise önde gelen forvetine karşı uygulanan etkili önlemler üzerine düşünmek zorunda kalacak.

ArsenalManchester CityMartin ØdegaardErling HaalandCommunity Shield
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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