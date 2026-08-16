78'e 89 vuruş: Islam Makhachev, Ian Machado Garry'yi nasıl mağlup etti?

ABD'nin Philadelphia kentinde sona eren UFC 330 turnuvasının ana maçında yarı orta sıklet şampiyonu Islam Makhachev İrlandalı namağlup rakip Ian Machado Garry karşısında hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla galip gelerek şampiyonluk kemerini ilk kez savundu.

Turnuvanın ardından UFC organizasyonunun basın servisi, 25 dakika süren zorlu şampiyonluk mücadelesinin tüm resmî istatistiklerini açıkladı.

7 tekdavn ve nakavt: Makhachev'in üstünlüğü rakamlarda

Açıklanan resmî verilere göre Rus şampiyon, oktagonda yüksek isabet oranı ve güreşte mutlak kontrol sergiledi:

Vuruş sayısı ve isabet oranı: Makhachev, 5 raunt boyunca toplam 78 vuruş gerçekleştirerek bunların 22'sini isabetli ve sert bir şekilde hedefe ulaştırdı. Şampiyonun vuruş isabet oranı yüzde 68 olarak kaydedildi;

Hedeflere göre dağılım: Islam, rakibinin başına 9, gövdesine 3 ve bacaklarına 10 kez isabet etti;

Nakavt ve güreş: Makhachev, mücadele boyunca Garry'yi 1 kez ağır nakavt durumuna düşürdü ve oktagonda toplam 7 başarılı tekdavn gerçekleştirerek yerde tam üstünlük sağladı.

Ian Machado Garry'nin istatistikleri: Daha fazla vuruş, ancak daha düşük verimlilik

İrlandalı rakip ayakta dövüşmeye çalışsa da şampiyonun baskısını kıramadı:

Toplam vuruşlar: Garry, beş raunt boyunca toplam 89 vuruş gerçekleştirerek bunların 29'unu isabetli şekilde hedefe ulaştırdı;

Vuruşların hedeflere göre dağılımı: Ian'ın vuruşlarının 7'si başa, 16'sı gövdeye ve 6'sı bacaklara isabet etti;

İsabet oranı: Rakibin vuruş isabet oranı yüzde 63olarak kaydedildi ve bu oran şampiyonunkinden daha düşüktü.

Garry daha fazla toplam vuruş yapmasına rağmen, Makhachev'in gerçekleştirdiği 7 tekdavn, nakavt ve kontrolü, hakemlerin oybirliğiyle kararı şampiyon lehine vermesinde belirleyici oldu.

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