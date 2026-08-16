Barcelona İsviçre Kulübünü Farklı Mağlup Etti

Yeni sezona hazırlanan Barcelona, İsviçre temsilcisi Basel ile oynadığı hazırlık maçını 5-2 kazandı. Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan ekibi, karşılaşmanın başından itibaren inisiyatifi ele alarak rakip kaleye tehlikeli ataklar geliştirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

İlk on dakikada kanatlardan etkili olan Gordon ve Karim Adeyemi, rakibin ceza sahasında birkaç net fırsat yakaladı. Ayrıca Espart'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut, üst direkten az farkla auta gitti. Ancak ilerleyen dakikalarda ev sahibi ekip oyunun kontrolünü ele almaya başladı.

İlk yarıdaki mücadele

Basel futbolcuları Barcelona'nın ataklarını başarıyla savuştururken, Aaron Malouda ile golü bulmaya yaklaştı. İsviçre ekibinin en etkili dakikalarını yaşadığı sırada Barcelona sahneye çıktı.

Raphinha'nın kanattan yaptığı ortayı Karim Adeyemi çevik bir hareketle kontrol ederek sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. Devre arasına kadar Raphinha ve Fermín skoru değiştirmek için uygun fırsatlar yakalasa da bunları değerlendiremedi.

Gollerle geçilen ikinci yarı

Fırsatları değerlendiremeyen Katalanlar bunun bedelini hemen ödedi. Savunmadaki hata ve boşa çıkan toptan yararlanan Dukure skoru eşitleyerek ev sahibi taraftarları sevindirdi.

Buna rağmen Barcelona, karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü tamamen ortaya koydu. Karim Adeyemi'nin yanı sıra Hamza Abdelkarim ve Lamine Yamal da rakip fileleri havalandırdı. Bessio da iki gol atarak Barcelona'nın farklı galibiyetini ve etkileyici performansını perçinledi.