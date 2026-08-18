Kolombiya'da şiddetli deprem sırasında doktorlar hayatlarını riske atarak bebekleri kurtardı

Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki şiddetli deprem sırasında doktor German Andres Somoyar ve ekibi, hayatlarını riske atarak yenidoğan bebekleri hastaneden tahliye etti.

En hassas hastalar güvenli bölgeye çıkarıldı

Deprem, Apartado kentindeki Clínica Panamericana Hastanesi'ni de etkiledi. Paniğe ve tehlikeli duruma rağmen sağlık çalışanları, bebekleri mümkün olduğunca hızlı ve dikkatli bir şekilde güvenli bölgeye taşımaya başladı.

Toplam 10 yenidoğan başarıyla tahliye edildi.

“Bu sadece benim işim değil”

Doktor German Andres Somoyar, kurtarma çalışmalarındaki kendi katkısını öne çıkarmak yerine tüm sağlık ekibinin emeğini vurguladı.

Ona göre böyle bir durumda her çalışanın çabası önemliydi. Deprem gibi acil durumlarda kendini koruyamayan insanları korumak büyük cesaret gerektiriyor.

10 bebeğin güvenli bir bölgeye çıkarılması, doktor ekibinin özverisini ve insan hayatına duyduğu sorumluluğu bir kez daha gösterdi.