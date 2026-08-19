Manchester City 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için görüşmelere başladı

“Manchester City” transfer piyasasında bir önemli adım daha atıyor. Kaynağa göre “şehirliler”, “Bournemouth”un 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Alex Scott’ı kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor ve kulüpler arasında ilk görüşmeler başladı.

Bu haber, “City”nin transfer piyasasındaki faaliyetlerini sürdüreceğinin söylendiği bir dönemde geldi. Takım kısa süre önce Elliot Anderson’ı kulüp rekoru olan 116 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

Scott, “City”nin yeni hedefi oldu

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın aktardığı bilgilere göre “Manchester City”, Alex Scott’ın transferiyle ilgileniyor.

22 yaşındaki İngiliz futbolcu “Bournemouth”ta merkez orta saha oyuncusu olarak görev yapıyor. Adı daha önce de İngiltere’nin büyük kulüpleriyle anılmıştı: “Chelsea”, “Manchester United” ve “Arsenal”in Scott’ı takip ettiği bildirilmişti.

“Bournemouth” Scott için ne kadar ödedi?

Alex Scott, 2023 yazında “Bristol City”den “Bournemouth”a transfer oldu.

Bu transferin bedeli yaklaşık 25 milyon sterlin olarak açıklanmıştı. Bazı kaynaklar ise bu rakamı yaklaşık 23 milyon avro olarak gösterdi.

Scott’ın güncel piyasa değeri ise önemli ölçüde arttı.

Gösterge Bilgi Yaşı 22 Mevcut kulübü “Bournemouth” Pozisyonu Merkez orta saha Önceki kulübü “Bristol City” “Bournemouth”a transferi 2023 Transfer bedeli yaklaşık 23 milyon € Piyasa değeri 50 milyon € Geçen sezonki maçları 39 Golleri 4 Asistleri 1

“City” için rekabet zorlu olacak

Scott’la ilgilenen kulüplerin listesi “Manchester City” ile sınırlı değil. “Chelsea” de futbolcuyu kadrosuna katmakla ciddi şekilde ilgilenmiş ve onu Enzo Fernandez’in olası halefi olarak değerlendirmişti.

“Bournemouth” ise oyuncusunu kolayca bırakmayabilir. Bu nedenle Scott için rekabetin transfer döneminin sonuna kadar daha da kızışması bekleniyor.

Maresca’nın takımı bir orta saha oyuncusu daha alacak mı?

“Manchester City”’nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, transfer dönemi kapanana kadar kulübün aktif olmaya devam edeceğini açıkladı. “City”, sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Alex Scott için görüşmeler ciddi bir aşamaya ulaşırsa “Manchester City”, yoğun rekabete ve muhtemelen yüksek bir transfer bedeline hazırlıklı olmak zorunda kalacak.

Şimdi asıl soru şu: “Bournemouth”, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu “City”ye satmayı kabul edecek mi ve bu transferin maliyeti ne kadar olacak?

Sizce Alex Scott “Manchester City” kadrosuna uyum sağlar mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram’da ve sosyal medyada futbolseverlerle paylaşın.