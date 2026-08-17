Islam Makhachev bir sonraki muhtemel rakibinin adını açıkladı!

UFC 330 turnuvasının ana maçında İrlandalı namağlup unvan adayı Ian Machado Garry’yihakemlerin oybirliğiyle mağlup eden Rus şampiyon Islam Makhachev oktagondaki sıradaki planlarını açıkladı.

Makhachev, yarı orta sıklet bölümünün üst sıralarında yer alan dövüşçülerin aktifliğini değerlendirirken, Brezilyalı nakavtçı Carlos Prates’in şampiyonluk maçına en güçlü aday olduğunu belirtti.

Şampiyon, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakiplerinin mevcut durumu ve aktiflikleri hakkında konuştu:

“Kendi fikrimi söylemem gerekirse Shavkat şu anda dövüşmüyor. Prates ise hâlâ düzenli olarak maç yapıyor, oldukça aktif. Bu yüzden bir sonraki rakibim muhtemelen Prates olabilir.

Morales de iyi bir dövüşçü, ancak ne zamandır dövüşmediğini… en son ne zaman oktagona çıktığını şu anda hatırlayamıyorum. Bu fırsatı kimin en çok hak ettiğini soruyorsanız, bence bu isim Carlos Prates”ifadelerini kullandı Islam Makhachev.