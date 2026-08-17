Islam Makhachev bir sonraki muhtemel rakibinin adını açıkladı!

·4·Spor
Islam Makhachev bir sonraki muhtemel rakibinin adını açıkladı!

UFC 330 turnuvasının ana maçında İrlandalı namağlup unvan adayı Ian Machado Garry’yihakemlerin oybirliğiyle mağlup eden Rus şampiyon Islam Makhachev oktagondaki sıradaki planlarını açıkladı.

Makhachev, yarı orta sıklet bölümünün üst sıralarında yer alan dövüşçülerin aktifliğini değerlendirirken, Brezilyalı nakavtçı Carlos Prates’in şampiyonluk maçına en güçlü aday olduğunu belirtti.

“Bu fırsatı en çok Carlos Prates hak ediyor”: Makhachev’in değerlendirmesi

Şampiyon, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakiplerinin mevcut durumu ve aktiflikleri hakkında konuştu:

“Kendi fikrimi söylemem gerekirse Shavkat şu anda dövüşmüyor. Prates ise hâlâ düzenli olarak maç yapıyor, oldukça aktif. Bu yüzden bir sonraki rakibim muhtemelen Prates olabilir.

Morales de iyi bir dövüşçü, ancak ne zamandır dövüşmediğini… en son ne zaman oktagona çıktığını şu anda hatırlayamıyorum. Bu fırsatı kimin en çok hak ettiğini soruyorsanız, bence bu isim Carlos Prates”ifadelerini kullandı Islam Makhachev.

Klasmandaki durum: Neden özellikle Prates?

Yarı orta sıklet şampiyonluk yarışında birkaç aday bulunuyor:

  • Shavkat Rakhmonov ve Michael Morales: Ünlü dövüşçüler olarak kabul edilseler de oktagondaki uzun araları ve aktif olmamaları, şampiyonluk maçının hızla düzenlenmesini engelliyor;

  • Carlos Prates’in yükselişi: Brezilyalı dövüşçü, son maçlarındaki etkileyici nakavtları ve yüksek dövüş temposuyla UFC hayranlarının ve şampiyonun dikkatini çekiyor.

UFC 330’daki başarının ardından Makhachev’in bir sonraki unvan savunmasını ne zaman ve kime karşı yapacağına ilişkin kararın promosyon yönetimi tarafından kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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