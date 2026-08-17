John Elkann: Juventus'un yeniden yapılanması İtalya'dan ve kimliğimizden başlamalı

·2·Spor
John Elkann: Juventus'un yeniden yapılanması İtalya'dan ve kimliğimizden başlamalı

Juventus kulübünün sahibi ve Exor CEO'su John Elkann, takımın gelecekteki gelişim stratejisi, gerçekleştirilen değişiklikler ve kulübün önündeki en önemli hedefler hakkındaki görüşlerini paylaştı. Sky Sport'a verdiği röportajda takımın şu anda yenilenme sürecinden geçtiğini, ancak temel görevin değişmediğini özellikle vurguladı. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Allianz Stadyumu'nda A takım ile Juventus Next Gen arasında oynanan geleneksel hazırlık maçı, bayram havasında geçti. Taraftarların sahaya akın etmesi nedeniyle karşılaşma ilk yarının ardından sona ermiş olsa da etkinlik, kulüp yönetimi ve kamuoyu için önemli bir buluşma noktası oldu. John Elkann, gazetecilerin sorularını burada yanıtladı.

Yeni bir dönem ve İtalya futboluna dayalı yapı

Kulüp sahibinin sözlerine göre Torino ekibi, bugün tarihi değerlerine dayanarak hareket etmeli. Yeniden yapılanma ve kadroyu yenileme sürecinin, İtalya futbolunun kendine özgü özellikleri korunarak yürütülmesi gerektiği belirtildi.

«Başlattığımız yeniden yapılanma süreci İtalya'dan ve kimliğimizden başlamalı. Kulübün gerçek kimliğini koruması önemli», diye vurguladı John Elkann konuşmasında.

Kazanmak — temel görev

Takım şu anda bir geçiş döneminden geçse de yönetimin önündeki beklentiler azalmış değil. John Elkann, Juventus gibi büyük bir kulüp için her zaman tek bir ana hedef bulunduğunu, bunun da her turnuvada zafer kazanmak olduğunu kesin bir dille ifade etti.

«Her zaman kazanmalısınız, çünkü başarıların ardından hem İtalya'da hem de Avrupa'da önemli sonuçlar gelir. Futbol döngülerden oluşur ve biz şu anda yeniden yapılanma aşamasındayız. Ancak kulüpteki herkes bu takımı yeniden zirveye taşımaya kararlı», dedi Exor CEO'su.

Röportaj sırasında yönetimin son kadro kararlarına da değinildi. Giovanni Carnevali'nin deneyimi ve İtalya futbolunu yakından tanımasının kulübün hedefleriyle tamamen örtüştüğü, bunun da belirlenen görevleri yerine getirme yolunda önemli bir adım olduğu belirtildi.

JuventusJohn Elkannİtalya FutboluSerie ATransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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