Milan ve Juventus, Youssouf Fofana ile Nico Gonzalez takasını değerlendiriyor

Serie A'nın yeni sezonunun başlamasına bir haftadan az süre kala, İtalya'nın dev kulüpleri transfer piyasasında beklenmedik bir adım atabilir. Tuttosport'un aktardığı bilgilere göre Milan ve Juventus, planlarında yer almayan oyuncuları karşılıklı olarak takas etme seçeneğini değerlendiriyor. Bu potansiyel anlaşma, iki dev kulüpte de fazlalık olarak görülen futbolculara kariyerlerine yeniden başlama fırsatı sunabilir. Bu haberi Goal.com duyurdu .

Şu anda her iki kulübün kadrosunda da çeşitli nedenlerle ilk 11'in dışında kalan çok sayıda oyuncu bulunuyor. Özellikle Milan'da Youssouf Fofana, Juventus'ta ise Nico Gonzalez teknik direktörlerin gelecek planlarında yer almıyor. Transfer döneminin son günleri yaklaşırken bu futbolcuların durumu değişebilir ve rakip kulüpler için cazip bir fırsata dönüşebilir.

Orta saha ve savunma için yeni aday

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, her pozisyon için eşit seviyede iki oyuncuya sahip olunmasını ve takımda sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturulmasını ısrarla talep ediyor. Torino ekibi uzun süredir savunmanın önünde oynayabilecek, rakip atakları kesebilecek ve fiziksel açıdan güçlü bir merkez orta saha arıyor. Manuel Locatelli ve Khephren Thuram'a uygun bir partner ya da rakip arayan kulüp, başlangıçta Franck Kessie seçeneğini öncelikli görmüştü.

Ancak Youssouf Fofana, Milan'ın satış listesine konulunca oyuncunun menajerleri hemen Juventus yönetimiyle iletişime geçerek eski Monaco orta saha oyuncusunu Torino kulübüne önerdi. Fofana'nın fiziksel özellikleri ve orta sahadaki kararlılığının Spalletti'nin taleplerine tamamen uyduğu düşünülüyor.

Milan için hücum hattını güçlendirme seçeneği

Milan ise hücumcu orta saha hattını ve Goncalo Ramos'un arkasındaki pozisyonu kökten yenilemek istiyor. Şu an için yalnızca Pulisic'in takımda kalacağı kesin görünürken Loftus-Cheek çok yönlü bir oyuncu olarak değerlendiriliyor. Ancak Nkunku ve Leao'nun takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle Milan'ın hemen yeni oyunculara ihtiyacı olacak. Özellikle hızlı ve sol ayağını kullanan bir futbolcuya duyulan ihtiyaç oldukça yüksek.

İşte bu süreçte Nico Gonzalez, Milan'ın radarına girdi. Atletico Madrid'deki kiralık döneminin ardından geri dönen oyuncu, Torino kulübünde kalmak istemediğini ve Diego Simeone'nin takımına dönmek istediğini açıkça ifade etmişti. Buna rağmen menajerleri oyuncuyu Milan'a önerdi ve kırmızı-siyahlı kulüp bu seçeneği kesin olarak reddetmedi.

Şimdilik Youssouf Fofana ile Nico Gonzalez takası yalnızca bir transfer fikri olarak kalıyor. Oyuncuların bonservis değerleri arasındaki farkın nasıl giderileceği çözülmeli, ancak iki kulüp arasındaki farkın çok büyük olmadığı belirtiliyor. Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala bu doğrudan takasın gerçeğe dönüşmesi ihtimal dışı değil.