Japonya'da bir kadın 2,7 milyon dolarlık sahte sipariş verdi

Japonya'da 32 yaşındaki bir kadın, ünlü bir çevrim içi mağaza üzerinden değeri 2,7 milyon dolar olarak hesaplanan 2 binden fazla sahte sipariş verdiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Kadın, siparişleri daha sonra tekrar tekrar iptal etti veya kuryelerin getirdiği ürünleri teslim almayı reddetti.

Japon medyasının haberlerine göre, Mayu Yoshida adlı şüpheli, sahte isimler ve yaklaşık 230 sahte hesapkullanarak ünlü anime şirketi Shueisha'nınçevrim içi mağazasından ürün sipariş etti.

Siparişlerin toplam değerinin yaklaşık 4,3 milyar yen, yani 2,7 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Siparişler arasında “Naruto” ve “One Piece” gibi ünlü anime dizilerine ait oyuncaklar ve çeşitli ürünler de bulunuyordu.

Ürünleri sipariş edip teslim almayan

Yoshida, sipariş oluştururken teslimatta nakit ödeme yöntemini seçti. Ürünler adresine ulaştığında teslim almayı veya ücretini ödemeyi reddetti.

Bazı durumlarda ise siparişler henüz gönderilmeden önce iptal edildi. Böylece aynı eylemler tekrar tekrar gerçekleştirildi.

Sonuç olarak şirket, yalnızca siparişleri hazırlama süreçleri için değil, ürünlerin teslimatı ve kurye hizmetleri için de defalarca masraf yapmak zorunda kaldı.

Japon medyasının verilerine göre bu plan sonucunda şirket yaklaşık 47 bin 500 dolar zarar etti.

Polis, 32 yaşındaki kadını gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Kolluk kuvvetleri, sahte hesaplar üzerinden verilen çok sayıdaki siparişin tüm ayrıntılarını inceliyor.