Şampiyonlar Ligi'nde 11-0! «Nasaf» kadın takımı Laos kulübünü darmadağın etti

AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonu, Özbekistan şampiyonu için gerçek bir gol şovu ve tarihi başarıyla başladı. Karşı şehrini temsil eden «Nasaf» («Sevinç») kadın takımı, turnuvanın ilk eleme turunda Laos'un «Master» kulübüyle karşılaştı ve rakibini 11-0 mağlup etti.

Maç boyunca tamamen üstün bir oyun sergileyen Özbek futbolcular, rakip kaleye cevapsız 11 gol göndererek Asya sahalarındaki güçlü potansiyellerini ortaya koydu.

«Master» kalesine 11 gol: Dört futbolcudan ikişer gol

«Nasaf» futbolcuları maçın ilk dakikalarından itibaren aralıksız ataklar geliştirdi:

Lyudmila Karachik: 20. ve 39. dakikalarda attığı iki isabetli şutla farkı açtı;

Diyoraxon Habibullayeva: 32. ve 47. dakikalarda rakip fileleri havalandırarak iki gol attı;

Nilufar Qudratova: İlk yarının sonunda (43. ve 45+2. dakikalarda) art arda iki gol kaydetti;

Maftuna Shoimova: 55. ve 90+3. dakikalarda iki kez fileleri buldu;

Tek goller: Ilvina Ablyakimova (67. dakika), Mehribon Egamberdiyeva (83. dakika) ve Zarina Norboyeva (90. dakika) birer gol atarak farklı galibiyeti perçinledi.

Maç raporu ve kadrolar

AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi. Ön eleme turu

«Nasaf» (Özbekistan) — «Master» (Laos) 11-0

«Nasaf» kadrosu:

16. Maftuna Jonimqulova, 15. Umida Zoirova, 17. Shodiya Tosheva, 97. Laylo Tilovova, 8. Ilvina Ablyakimova, 9. Maftuna Shoimova, 19. Zarina Mamatkarimova, 7. Lyudmila Karachik, 10. Mehribon Egamberdiyeva, 23. Diyoraxon Habibullayeva, 77. Nilufar Qudratova.

Yedekler: 12. Zaynab Toyirova, 32. Zarina Saidova, 2. Madina Hikmatova, 5. Sitora Nabiyeva, 14. Greys Adams, 18. Shahrizoda Hayrullayeva, 20. Zarina Norboyeva, 21. Xonzoda Xolboyeva, 22. Soliha Husniddinova.

«Master FK» kadrosu:

Lina Latsami, 16. Jantima Kayeoduanghay, 22. Sengdeuan Fongfailat, 9. Jidafa Damri, 12. Choneni Ksayyasan, 11. Fanikon Vannalat, 13. Anafon Amanpong, 15. Kantisa Inchamnan, 17. Eymi Kahapana, 19. Makchanta Fimmason, 21. Pong Keosavang. Yedekler: 99. Simma Sayengfachun, 14. Tikamporn Yavara, 7. Sisavat Sisuvan, 77. Kingkam Vanlokam.

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