Samsung, gelecekteki Galaxy S27 amiral gemisinde kamera mimarisini kökten değiştirecek

·2·Teknoloji
Samsung, gelecekteki Galaxy S27 amiral gemisinde kamera mimarisini kökten değiştirecek

Güney Koreli Samsung, gelecekteki amiral gemisi akıllı telefon serisinin bir parçası olacak Galaxy S27 modelinde mobil fotoğrafçılık olanaklarını önemli ölçüde geliştirmek için çalışmalara başladı. ixbt.com'a göre yeni cihazda yalnızca ana sensörler değil, sistem kartı, görüntü işleme süreci ve yakınlaştırma algoritmaları da dahil olmak üzere tüm donanım mimarisi kökten gözden geçirilecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu değişikliklerin, mobil fotoğraf teknolojileri alanındaki rekabet avantajını korumak ve kullanıcıların daha kaliteli içerikler oluşturmasını sağlamak için önemli bir adım olduğu anlaşılıyor. Uzmanlar, akıllı telefon kameralarının yeteneklerini geliştirmede donanım ve yazılım uyumunun belirleyici bir rol oynadığını vurguluyor.

Yeni sistem kartı yapısı ve veri alışverişi

Tanınmış duyumcu Schrodinger'ın paylaştığı bilgilere göre Samsung mühendisleri, Galaxy S27 akıllı telefonunun sistem kartı düzenini tamamen değiştirdi. Bu yeni yaklaşım, mobil fotoğrafçılıktan sorumlu tüm bileşenlerin birbiriyle verimli şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.

Yeni mimarinin kamera sensörü, görüntü işleme işlemcisi ve RAM alt sistemi arasındaki veri alışverişi hızını önemli ölçüde artırması bekleniyor. 200 megapiksel kameraların oluşturduğu devasa miktardaki verinin okunması ve işlenmesinde bu hız belirleyici bir faktör olacak.

Geliştirilmiş sensör içi yakınlaştırma teknolojisi

Ana odak noktası, sensör içi yakınlaştırma teknolojisinin geliştirilmesi olacak. Hatırlatmak gerekirse Samsung, bu prensibi daha önce 200 megapiksel sensöre sahip Galaxy S25 Edge modelinde kullanmıştı. Yüksek çözünürlüklü matrisin merkez bölümünden yararlanılması, basit dijital yakınlaştırmaya başvurmadan görüntüyü kaliteli biçimde büyütmeyi mümkün kılıyor.

Galaxy S25 Edge'de bu yöntem ağırlıklı olarak 2x ve 4x yakınlaştırma modlarında kullanılırken şirket, Galaxy S27 için teknolojiyi daha da geliştirmek istiyor. Donanım ve yazılım çözümlerinin uyumu, görüntü güçlü biçimde kırpıldığında bile küçük ayrıntıların eksiksiz korunmasına yardımcı olacak.

Bilgi kaynağına göre bu duyumcu daha önce Samsung Galaxy S26 Plus modellerinin özelliklerini de doğru biçimde açıklamış ve dört tarafı kavisli ekrana sahip iPhone 20 konseptini ilk duyuranlardan biri olmuştu. Bu durum, gelecekteki Galaxy S27 amiral gemisiyle ilgili yayılan bilgilerin bilinçli ve sağlam temellere dayandığını gösteriyor.

SamsungGalaxy S27Akıllı TelefonKameraTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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