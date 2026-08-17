Özbekistan'ı büyük bir sınav bekliyor: Rakip Arjantin

·13·Spor
Özbekistan'ı büyük bir sınav bekliyor: Rakip Arjantin

Özbekistan millî takımını eylül sonu ve ekim başında çok ciddi maçlar bekliyor. Sunduğunuz bilgilere göre, Fabio Cannavaro'nun öğrencilerinin 30 Eylül'de Çin'de Arjantin millî takımına karşı sahaya çıkması bekleniyor.

Bu maç planlandığı gibi oynanırsa Özbekistan için yalnızca prestijli bir hazırlık karşılaşması değil, aynı zamanda takımın en üst düzey rakiplere karşı neler yapabileceğini test edeceği önemli bir fırsat olacak.

24 Eylül — Taşkent'te İran maçı

Championat.asia verilerine göre Cannavaro'nun takımı, Arjantin maçından altı gün önce bir başka güçlü rakiple karşılaşacak.

24 Eylül'de Taşkent'te Özbekistan — İran maçının oynanması planlanıyor.

İran, Asya futbolunun en güçlü millî takımlarından biri olduğu için bu maç, Cannavaro'ya kadro ve taktik çözümleri ciddi bir sınavdan geçirme fırsatı sunacak.

Sonraki durak — Çin ve Arjantin

30 Eylül'de ise gözler Çin'e çevrilecek.

Özbekistan millî takımının Arjantin'e karşı oynayacağı maç futbolseverler için sonbaharın en çok beklenen olaylarından birine dönüşebilir.

Bu seviyedeki bir rakibe karşı oynanacak maçta sonucun yanı sıra Özbek futbolcuların yüksek baskı, tempo ve bireysel kaliteye nasıl karşılık vereceği de büyük önem taşıyacak.

Cannavaro içinse bu, millî takımdaki fikirlerini en üst düzeyde test etme fırsatı olacak.

6 Ekim'de bir başka zorlu deplasman

Takvim bununla sona ermiyor.

Özbekistan'ın 6 Ekim'de deplasmanda Güney Kore'ye karşı maç yapması planlanıyor.

Böylece millî takım kısa süre içinde üç güçlü rakibe karşı sahaya çıkabilir:

24 Eylül — Özbekistan – İran, Taşkent
30 Eylül — Özbekistan – Arjantin, Çin
6 Ekim — Güney Kore – Özbekistan

Bu maçlar, Cannavaro yönetimindeki takımın gerçek gücünü ortaya koyacak ciddi bir sınavlar serisine dönüşebilir.

Özellikle Arjantin maçı onaylanırsa Özbekistan, son yıllardaki en ses getiren hazırlık karşılaşmalarından birini oynayacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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