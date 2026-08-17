Anan Khalaili'nin Inter'e transferi neden gerçekleşmedi

·6·Spor
Anan Khalaili'nin Inter'e transferi neden gerçekleşmedi

Goal.com'un bildirdiğine göre, İsrailli futbolcu Anan Khalaili'nin İtalya'nın Inter kulübüne zamanında gerçekleşmeyen transferi, yaz transfer döneminin en önemli gelişmelerinden biri oldu. Başlangıçta Milano ekibinin kadrosuna katılması beklenen forvet, sağlık kontrolünü ve sportif uygunluk şartlarını geçemeyince transfer iptal edildi. Bunun sonucunda Inter yönetimi planlarını değiştirmek zorunda kaldı ve savunma hattına oyuncu takviyesi yapmaya odaklandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Oyuncunun menajeri Boaz Goren, 103FM radyosuna verdiği röportajda anlaşmanın neden gerçekleşmediğini ve bu durumdan nasıl çıkıldığını ayrıntılı biçimde anlattı. Menajere göre Inter ile görüşmelerin durdurulmasını kabullenmek kolay olmadı; ancak sorunun çözülemeyeceği netleşince taraflar duruma soğukkanlı yaklaştı. Menajer ve futbolcu bu durumu adeta gülerek karşıladı ve hızla sonraki adımlara geçti.

Sağlık şartları ve İngiltere seçeneği

Menajerin belirttiğine göre, İtalya ve İngiltere futbol liglerinin sağlık protokolleri arasında önemli farklar bulunuyor. Anan Khalaili'nin İtalya kuralları kapsamında ülkede oynayamayacağı anlaşılınca, diğer liglerin temsilcileri oyuncuya aktif ilgi göstermeye başladı. Özellikle Premier League temsilcisi Crystal Palace, futbolcuyu kadrosuna katma konusunda hızlı davrandı.

Crystal Palace doktorlarının oyuncunun durumunu çok kısa sürede değerlendirdiği ve oynamasına izin verdiği ortaya çıktı. Boaz Goren'in aktardığına göre İngiltere'de sağlık kontrolünden geçmek ve tüm konuları çözmek yalnızca iki dakika sürdü. Böylece İsrailli futbolcu kariyerine İngiltere liginde devam edecek.

Inter her zaman oyuncu için öncelikli seçenek olsa da yaşanan durum nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Menajerin belirttiğine göre Milano ekibi, oyun sistemi nedeniyle ilk sıradaydı; Crystal Palace ise ikinci seçenek olarak görülüyordu. Buna rağmen transfer dönemi sona erene kadar Avrupa'nın birçok önemli kulübü oyuncuyla ilgilendi.

Anan KhalailiInterCrystal PalaceTransferPremier League
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xamza Shiraz ile Janibek Alimkhanuly arasında şampiyonluk maçı yapılacakXamza Shiraz ile Janibek Alimkhanuly arasında şampiyonluk maçı yapılacakBugün, 21:54Özbekistan Şampiyonası'nda 17. haftanın en iyi 11'i açıklandıÖzbekistan Şampiyonası'nda 17. haftanın en iyi 11'i açıklandıBugün, 21:42Mourinho gözü morarmış halde görüntülendi: Gerçekte ne olmuştu?Mourinho gözü morarmış halde görüntülendi: Gerçekte ne olmuştu?Bugün, 21:36Eldor Shomurodov ABD yolcusu mu? MLS kulübü onunla ilgileniyor!Eldor Shomurodov ABD yolcusu mu? MLS kulübü onunla ilgileniyor!Bugün, 21:28EA FC 27 reytingleri: Mbappé ve Haaland zirvede, Messi yükseldiEA FC 27 reytingleri: Mbappé ve Haaland zirvede, Messi yükseldiBugün, 21:16Roma, Rodrigo Mora transferi için Porto ile anlaşmaya vardıRoma, Rodrigo Mora transferi için Porto ile anlaşmaya vardıBugün, 20:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı