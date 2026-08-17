Anan Khalaili'nin Inter'e transferi neden gerçekleşmedi

Goal.com'un bildirdiğine göre, İsrailli futbolcu Anan Khalaili'nin İtalya'nın Inter kulübüne zamanında gerçekleşmeyen transferi, yaz transfer döneminin en önemli gelişmelerinden biri oldu. Başlangıçta Milano ekibinin kadrosuna katılması beklenen forvet, sağlık kontrolünü ve sportif uygunluk şartlarını geçemeyince transfer iptal edildi. Bunun sonucunda Inter yönetimi planlarını değiştirmek zorunda kaldı ve savunma hattına oyuncu takviyesi yapmaya odaklandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Oyuncunun menajeri Boaz Goren, 103FM radyosuna verdiği röportajda anlaşmanın neden gerçekleşmediğini ve bu durumdan nasıl çıkıldığını ayrıntılı biçimde anlattı. Menajere göre Inter ile görüşmelerin durdurulmasını kabullenmek kolay olmadı; ancak sorunun çözülemeyeceği netleşince taraflar duruma soğukkanlı yaklaştı. Menajer ve futbolcu bu durumu adeta gülerek karşıladı ve hızla sonraki adımlara geçti.

Sağlık şartları ve İngiltere seçeneği

Menajerin belirttiğine göre, İtalya ve İngiltere futbol liglerinin sağlık protokolleri arasında önemli farklar bulunuyor. Anan Khalaili'nin İtalya kuralları kapsamında ülkede oynayamayacağı anlaşılınca, diğer liglerin temsilcileri oyuncuya aktif ilgi göstermeye başladı. Özellikle Premier League temsilcisi Crystal Palace, futbolcuyu kadrosuna katma konusunda hızlı davrandı.

Crystal Palace doktorlarının oyuncunun durumunu çok kısa sürede değerlendirdiği ve oynamasına izin verdiği ortaya çıktı. Boaz Goren'in aktardığına göre İngiltere'de sağlık kontrolünden geçmek ve tüm konuları çözmek yalnızca iki dakika sürdü. Böylece İsrailli futbolcu kariyerine İngiltere liginde devam edecek.

Inter her zaman oyuncu için öncelikli seçenek olsa da yaşanan durum nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Menajerin belirttiğine göre Milano ekibi, oyun sistemi nedeniyle ilk sıradaydı; Crystal Palace ise ikinci seçenek olarak görülüyordu. Buna rağmen transfer dönemi sona erene kadar Avrupa'nın birçok önemli kulübü oyuncuyla ilgilendi.